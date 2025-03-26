高盛看淡AI伺服器出貨 11檔台鏈目標價調降

高盛證券發布報告指出，人工智慧（AI）伺服器機架2025、2026年出貨展望疲弱，主因客戶需求低於預期、機架生產受供應瓶頸影響，因此下調2025年全球機架級AI伺服器出貨預測達38.7%，並調降11檔相關台股目標價。

這是外資圈中．首篇全面下調台系AI伺服器供應鏈目標價的報告。

11檔個股中，以廣達受到影響最大，高盛不但將評等由「買進」降至「中立」，且目標價大幅調降21%到293元。至於鴻海（2317）、緯創、奇鋐、雙鴻、台達電、台光電、台燿、金像電、嘉澤及聯茂，目標價下調5-13%不等，評等都維持不變。其中，嘉澤維持「中立」，聯茂維持「賣出」，其他八檔都維持「買進」。

高盛研究團隊原先預期，機架級AI伺服器2025、2026年出貨各約3.1萬與6.6萬台，但最新預測下調至1.9萬及5.7萬台，降幅分別為38.7%、13.6%。

高盛認為，AI伺服器機架出貨量低於預期，主要有兩大因素。一是AI伺服器客戶（如雲端服務供應商等）需求未如預期；二是AI伺服器機架在生產組裝階段面臨供應限制或瓶頸。

高盛將廣達今年預估營收下修14%、預估獲利下修5%；2026年預估營收下修3%、預估獲利下修2%；2027年預估營收及獲利維持不變。高盛看好AI伺服器仍是廣達重要成長動能，今年預估總營收遭下修後，仍可望年成長33%，明年營收可望年增57%。