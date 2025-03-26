美關稅對台兩大影響 「晶片戰爭」作者米勒談雙邊關係

《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）昨（25）日表示，美台之間半導體合作處於關鍵時期，這對雙邊關係、全球政治安全都有重大影響，預期川普政府的關稅政策對台灣的影響，將出現在AI服務和供應鏈方面。

國科會轄下政策研究機構科技、民主與社會研究中心（DSET）邀請米勒來台進行論壇，焦點美國半導體政策、美中科技戰影響下的美台雙邊關係。

米勒從川普上任後的政策改變與延續性兩方面分析。他指出，過去從未有大型經濟體的總統利用關稅這種政策工具去主導和主要貿易國家的關係，因此川普祭出一系列關稅戰，讓很多國家感到驚訝。

他認為，由於川普已無連任壓力，可能更願意冒經濟風險來推動關稅政策，即使這會導致股市下跌、企業不滿。他指出，川普任期內，台灣的投資政策將面臨挑戰，仍會有業者因為政策因素到美國投資，川普政策對台灣的影響將出現在AI服務和供應鏈方面。

另外，中國大陸官方重金補助本土半導體成熟製程業者，讓美國在供應鏈安全上有挑戰，因此台灣的半導體以台積電為首，格外面臨競爭政策的挑戰，美國政策需要保障半導體的產能，提升自身供應鏈的安全，台灣與美國必須密切的合作。

他指出，即使川普目前出口管制方面還沒有新的動作，但可預期下一步可能會更嚴格，而非更寬鬆。大家應關注美國長期政策走向，某項政策已經在三屆政府之間都保持一致，意味這項決策背後有政治與商業因素。