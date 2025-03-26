呆帳解決了…華碩：追回印度53億欠款 依規定辦理認列

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩表示，已接獲印度通路商通知，伺服器客戶先前積欠的貨款已於24日支付。（路透）
華碩表示，已接獲印度通路商通知，伺服器客戶先前積欠的貨款已於24日支付。（路透）

華碩（2357）先前遭印度雲端服務供應商（CSP）客戶拖欠貨款，導致去年第4季品牌提列53.51億元呆帳，如今問題解決了。華碩昨（25）日指出，已接獲印度通路商通知，客戶積欠的貨款已於3月24日支付，至於何時認列，仍待通路商款項匯入後，依相關規定辦理。

華碩3月11日於法說會釋出遭印度伺服器客戶嚴重延遲支付應收帳款，因而於上季認列53.51億元呆帳，導致去年第4季獲利季減87%，每股純益降至2.2元的訊息，震驚市場，華碩隔日股價更一度重挫跌停板，失守600元大關。華碩昨天股價收平盤631元。

華碩當時說明，出現呆帳客戶為印度Yotta集團旗下企業，該客戶已營運四、五年以上，華碩出貨時間為2024年4月至6月期間，但後來客戶出現應收帳款嚴重延遲支付情況，華碩基於嚴謹會計原則，於去年第4季將該筆帳款先提列為呆帳。若排除該呆帳，華碩去年第4季營益率約4.5%，營業利益約64億元，符合公司預期。

華碩昨天表示，該公司是經由印度通路商銷售伺服器予印度客戶，日前接獲印度通路商的通知，客戶（隸屬於Yotta）積欠的貨款已於3月24日支付，華碩將待通路商款項匯入後，依規進行相關作業與帳務處理。

Yotta集團為印度本土CSP廠，根據外電報導，Yotta近年積極擴張市占率，去年傳出該集團向輝達大舉採購1萬6,000顆GPU，總值高達5億美元，顯示擴張決心。

法人指出，華碩拿回遭積欠的貨款後，後續應可在財報回沖相關金額，整體財報表現將回歸基本面。

展望後市，華碩指出，PC產業第1季進入傳統淡季，預估集團PC相關營收將季減20%，第2季將反彈，有望季增30%；零組件與伺服器業務營收第1季將季減10%，第2季有望季增10%。

華碩預期，今年上半年PC及零組件與伺服器業務出貨將「先蹲後跳」。至於2025全年，在輝達推出最新RTX50系列顯卡及微軟將終止支援Windows 10作業系統帶來換機潮帶動下，PC業務成長幅度優於市場均值，伺服器業務也以持續增長為目標。

印度 華碩

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