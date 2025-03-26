高通攻AI PC 瞄準換機潮…同步布局物聯網、網通

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
高通。(路透)
高通。(路透)

晶片大廠高通今年成立40年，近年積極搶攻AI市場，高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰昨（25）日表示，目前在PC與手機方面都看到更多導入AI功能的趨勢，相關換機潮將會更明顯。台灣是供應鏈重鎮，而今年在台灣AI PC市場會更加強通路合作布局

劉思泰指出，過去40年高通不斷推進技術發展、促進生態系發展，並朝多元化布局邁進，與生態系夥伴一起推動新一代的數位轉型。接下來在台灣市場，高通會持續強化AI PC、物聯網與網通等三大領域布局。

劉思泰說明，今年初DeepSeek R1的效能表現，顯示能在不影響準確性的前提下，縮小模型的規模，而這類模型創造了對邊緣設備強大的晶片需求。高通持續致力協助推動AI在裝置上運行，該公司也認為混合式AI是發展趨勢。

高通在AI PC方面的布局，相關晶片產品線先是包括旗艦級12核心Snapdragon X Elite，以及10核心Snapdragon X Plus晶片，後續又增加搶攻700美元至900美元價格範圍內Copilot+ PC機種的8核心Snapdragon X Plus，另外還有瞄準600美元價格帶Copilot+ PC機種的Snapdragon X晶片。

劉思泰提到，高通希望在每個價位帶的產品，都能讓消費者體驗其技術，並擴展企業應用領域。在美國市場方面，去年底高通在800美元以上價位帶Windows PC的市占率已達一成。若是在發展中國家或學生市場，可能會以較低價格帶產品的銷售量較好；而在台灣AI PC市場，大約是新台幣3萬元左右機種銷售也很不錯，例如華碩Zenbook A14就賣的很好。

高通指出，該公司在台灣AI PC市場布局，之前已布局網路通路，接下來今年會更進一步加強實體通路。

另外，針對工業與嵌入式物聯網解決方案等領域，高通日前也宣布推出全新品牌躍龍（Dragonwing）。高通表示，在今天登場的年度AI盛會「AI EXPO Taiwan 2025」上，將與十多個合作夥伴共同展示多元化AI物聯網解決方案，包括研華（2395）、圓剛、艾訊、欣技、宜鼎、光寶、和碩、緯創等。

AI 布局 高通

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