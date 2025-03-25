台積電加碼美國 晶片戰爭作者：有助穩定對美關係

因著作「晶片戰爭」而享譽全球的學者米勒（Chris Miller）今天來台參加論壇表示，台積電加碼對美投資千億美元，是一項「非凡的成功」（an extraordinary success），有助於穩定台積電對美關係。

「晶片戰爭」（Chip War）出版2週年，科技、民主與社會研究中心（DSET）今晚在台北舉辦論壇，邀請米勒參加，主題為「川普2.0下的台灣國家安全與全球半導體產業」。

被問到台積電日前宣布加碼對美國投資1000億美元（約新台幣3.3兆元），是否可減輕美國政府對台積電壟斷市場的疑慮，米勒表示，台積電擴大在亞利桑那州的投資，在台灣已有許多討論；從他觀看台積電董事長魏哲家與美國總統川普共同記者會的角度，他會形容這筆投資是一項「非凡的成功」。

米勒指出，透過這筆投資，台積電把自己置於與美國新政府的夥伴關係之中，川普在記者會上對台積電表達高度支持，大力稱讚台積電技術，以及台積電在美國人工智慧（AI）供應鏈的核心地位，這不僅是台積電的勝利，也是美國與台灣關係的勝利，這筆投資確實有助於穩定台積電對美關係。

他也提到，以往每一間擁有高市占率的科技公司，包括AT&T、IBM、微軟（Microsoft）和蘋果（Apple）等，都曾面臨某種程度的反壟斷調查，台積電被納入討論也不讓人意外。

隨著越來越多台灣製造業者前往美國，米勒認為，美國政府的終極目標是取得半導體製造的主導技術，問題在於美國能提供多大的誘因吸引業者加碼投資。

米勒強調，美國與台灣在半導體領域的合作至關重要，川普在第2任期對中國加徵關稅，已影響台灣等依賴貿易的國家。晶片產業的政治化及供應鏈變遷，將對相關國家帶來挑戰，包括美國與台灣在內。