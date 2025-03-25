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技嘉AI電競筆電上市 看好今年銷量翻倍成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
技嘉共同總經理林英宇。記者吳凱中／攝影
技嘉共同總經理林英宇。記者吳凱中／攝影

技嘉（2376）25日舉行2025年新款AI電競筆電發表會，產品全面搭載NVIDIA（輝達） GeForce RTX50系列顯示晶片，技嘉共同總經理林英宇看好AI PC動能，對今年技嘉筆電銷售設下積極目標，期望至少能比去年翻倍成長。

技嘉全新筆電陣容涵蓋AORUS MASTER 18、16及ELITE 16頂級旗艦電競筆電，具備極致效能與工藝設計，輕薄全能的GIGABYTE AERO X16 AI筆電，導入全新概念設計，以及專為輕度電競玩家打造的GIGABYTE GAMING A16，提供完整產品線，滿足各類使用需求。

因應AI時代來臨，本次AI電競筆電全系列均搭載技嘉獨家開發的GiMATE AI助理應用程式，整合大語言模型（LLM），透過一鍵語音（Press and Speak） 操作，智慧最佳化筆電效能、電力管理、音效體驗與隱私防護，簡化使用流程，讓使用者能夠更直覺地操控筆電，發揮最大生產力與創造力，在AI時代保持領先。

林英宇表示，技嘉一直致力於電競筆電開發及AI PC推廣，今年正式迎接生成式AI黃金時代，堅持以頂規的運算效能、品質堅實的關鍵零組件、先進技術顯示面板、高精密度產品製程，帶給消費者無可匹敵的專業AI生成式內容運算威力。

林英宇指出，今年首發推出的自製研發GiMATE AI助理，真正實踐了AI應用，讓使用者能享受來自AI時代所帶來的便利與無窮潛力且同時擁有絕對的隱私性與安全性。讓筆電不再只是工具，而是一位能夠理解你的智慧夥伴。

展望今年筆電業務，林英宇指出，技嘉AUROS系列已經開始出貨，而AERO以及A系列預計會在今年5月開始出貨。公司對今年的銷售設定了積極目標，期望至少能比去年翻倍增長。

林英宇指出，目前AI PC價位帶相當廣。若不含顯示卡的入門型產品，市場上甚至有兩萬出頭的價位。而技嘉主打的RTX AI PC 則介於三萬到十幾萬之間。三萬元上下基本上是消費者選購電腦的甜蜜點，因此樂觀看待後續成長空間。

AI 技嘉 電競筆電

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