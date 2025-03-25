弘凱南通新廠預計第4季量產 估智慧感測與車用齊成長

LED廠弘凱光電總經理曾智宏今天表示，去年第4季營收衰退，主因中國汽車市場殺價競爭，今年營收兩大來源智慧感測、汽車應用都可望成長，南通新廠預計今年第4季量產。

弘凱今天舉行法人說明會，曾智宏指出，深圳廠仍持續運作，南通新廠可望在今年第4季量產，第1階段設備月產能2億片，但不會一次到位，深圳舊廠部分生產線將移到南通新廠，南通新廠區未來有擴充至月產能8億片的空間。

曾智宏說明，南通廠第1層生產傳感器，第2層為高階應用產品，大客戶已認證產品，主要為汽車等級產品，部分產品仍維持深圳廠生產。

他表示，今年前2月電競、博弈市場產品營收年增約50%，主因有新客戶訂單，看好未來持續成長；雖然去年中國汽車市場殺價競爭，但韓國市場內銷約200萬台、外銷800萬台，都是車用LED產品的潛力市場；印度汽車屬於較舊款式，但車用LED市場成長空間相當大。

弘凱統計，2024年營收新台幣8.6億元，年減2.4%，稅後淨利1.7億元，年增2.6%，每股稅後盈餘2.46元，董事會決議配發現金股利1.5元。

曾智宏表示，雖然2024年全球PC與筆電市場復甦緩慢，加上中國總體經濟影響，車載市場銷售趨保守，對營收造成一定影響；但透過長年耕耘的IC LED等產品技術力持續領先，以及不斷優化的生產運作效率，仍維持獲利成長目標。

展望未來，弘凱將繼續在汽車應用以及智慧感測兩大領域，深化IC LED技術，布局下一代智慧座艙與車外照明系統。除已從供應元件延伸至軟硬體整合，未來朝向智慧照明系統，以因應新一代智慧座艙照明系統趨勢。

弘凱目前已與國際知名車廠展開合作，積極導入相關解決方案，未來更將控制方案延伸至車外飾燈。

弘凱持續深耕光學傳感器領域，近年積極布局不可見光LED產品線，包括紅外線（IR）、飛時測距（ToF）及穿戴應用感測元件等，並跨入光學編碼器與光學追蹤傳感器。

此外，弘凱與客戶合作開發光學編碼器（OpticalEncoder）並已開始小量出貨，應用於伺服馬達及精密運動控制系統。弘凱也參加矽光子聯盟，看好未來市場潛力。