TiEA榮譽副理事長簡立峰：製造業要利用 AI 出海 做「世界的台灣」

擁有最多台灣數位與網路產業的台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）25日舉行第五屆第一次會員大會暨新機會論壇，TiEA榮譽副理事長簡立峰以「AI浪潮下 產業新機會」為題演講，他指出，AI時代來臨讓美中兩國在AI技術應用上的競爭加劇，未來的AI發展將影響台灣的製造業和全球市場。他認為，台灣在AI時代有機會成為製造業的重要角色，台灣企業有能力進行併購，透過AI讓製造業出海，在全球市場擴展，做「世界的台灣」。

簡立峰指出，AI技術將在金融、電商等領域帶來重大影響，提升效率並創造新的商業機會。AI生成的內容在行銷和客戶服務中將變得普遍。台灣也面臨AI的黃金十年，因為高齡社會的到來將帶來創新機會。AI技術的應用將幫助台灣在全球市場中保持競爭力。

簡立峰提醒，AI語言模型已經開始大量取代翻譯、寫作的人力，也影響了一般人學習知識的過程，甚至AI已經開始進行自動學習，以自我學習的方式形成「Deep Research」。他近期特別關注了DeepSeek的發展對產業的影響，覺得對美、中都是好事，對中國大陸來說是立刻讓AI進入到企業應用，美國企業則把資源從雲端改放到Edge端、放到應用端，讓邊緣運算變得重要，也讓硬體變得簡單，一個GPU就可以執行模型。

他指出，DeepSeek掌握數據蒸餾的技術，把模型縮小，突破了站在巨人肩膀上做事情的方法。大家也學會了將算力從訓練模型，轉為增加訓練推理的算力，以提升模型的推理能力，美中競賽將由此繼續開打，中國大陸具備眾多的人口力量去推動，美國則有資本、技術與市場，他預期這場「模型能力技術戰」將持續一段時間。在此戰局間，台灣就像「武器供應商」，當模型從訓練到推理，運算從雲端到邊緣，手機和電腦會陸續可以執行可用的AI，未來企業可能用AI PC就能跑自己的模型，不用擔心資料外移，現在也可以看到垂直產業的應用，包括法律、會計、財務都開始操作自己的模型。

簡立峰指出，台灣的製造業強大，過去不習慣到各地發展，但現在要做「世界的台灣」，進入德國、日本等地，和當地的產業結合。他舉例，台灣的無人機供應鏈製造很強，但缺少軟體，台灣可以透過併購結合其他地區的軟體，建立自己的產品體系。全世界商人從台積電（2330）認知的第一點是「台灣很有錢」，所以可以併購，但第二點是台灣有一個重要的應用能力是「台灣+N」，台灣市場不夠大，所以製造業反而要擴大到海外去生產，透過AI模型達到邊緣應用，AI PC、AI手機都是台灣可以做的項目，未來也可以擴大為機器人等產品。

他舉例，特別是缺工商機，台灣只要會用AI、掌握這一點，就能帶來巨大商機，例如生產可以用遠距管理、加上一些AI管理，將人力降到最少。當前語言隔閡都已經被AI消除了，這是台灣往外發展最大的機會。