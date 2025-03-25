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AMD研發中心進駐高雄 推動全球創新與發展

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

AMD（超微）25日揭幕研發中心進駐高雄，擴大南部AI研發動能。

高雄市長陳其邁積極推動產業轉型與智慧城市發展，響應大南方半導體政策，致力將高雄打造為先進科技研發據點。為強化IC設計發展，AMD於高雄領航大樓設立新辦公室，擴大AI研發動能，25日舉辦高雄辦公室揭幕典禮，攜手元澄半導體、先發電光、清華大學、陽明交大、中山大學合作培育AI人才。揭幕典禮聚集日月光（3711）、均豪（5443）等半導體與電子大廠，共同見證AMD深化在地技術布局的決心。

陳其邁致詞表示，高雄全力推動半導體產業朝向上游IC設計發展，矽光子技術作為未來高速運算與資料傳輸的關鍵，將帶動產業跨世代發展。

市府與各級政府合作於亞灣智慧科技創新園區，打造優質產業發展環境，吸引海內外指標企業投資。AMD作為全球領先的高科技企業，不僅在半導體產業中占有舉足輕重的地位，更在推動科技創新和產業升級方面扮演著關鍵角色，此項投資不僅將強化高雄在IC設計領域的發展動能，更進一步推動智慧科技與半導體產業的創新升級。

AMD台灣分公司總經理陳民皓致詞提到， 高雄具備策略性的地理位置、堅實的產業基礎，以及轉型的決心，成為台灣半導體產業發展的重要樞紐。AMD感謝高雄市政府的支持與合作，透過結合台灣的製造產業體系與AMD的技術專長，將能實現新的能力，推動AMD在全球的創新與發展。

經發局長廖泰翔表示，高雄正全力邁向全球高科技重鎮，以楠梓產業園區為核心，串聯南科、路科與橋科，成功吸引台積電（2330）2奈米廠、美商英特格、德商默克等海內外半導體大廠進駐，同時於亞灣智慧科技創新園區行政院已核定「亞灣2.0計畫」，7年投入170.39億元推動IC設計、5G AIoT等產業發展，形塑亞灣為台灣科技旗艦聚落與高端研發基地。未來高雄將持續深化半導體產業鏈，推動智慧科技創新與城市產業升級，歡迎企業投資高雄，市府將提供最優質服務！

AMD IC設計 半導體

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