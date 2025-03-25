印度伺服器呆帳 華碩：客戶積欠的貨款已支付

PC品牌大廠華碩（2357）去年伺服器業務踩雷，其印度客戶雲端服務供應商（CSP）Yotta集團旗下公司出現應收帳款嚴重延遲支付情況。為此，華碩去年第4季品牌提列53.51億元呆帳，惟華碩於25日指出，已接獲印度通路商的通知，客戶積欠的貨款已於24日支付。

華碩今日表示，公司係經由印度通路商銷售伺服器予印度客戶，24日晚間接獲印度通路商的通知，客戶（隸屬於Yotta）積欠的貨款已於24日支付，華碩將待通路商款項匯入後，依規進行相關作業與帳務處理。

華碩在先前法說會上指出，公司呆帳客戶為Yotta集團旗下企業，該客戶已營運4至5年以上歷史，華碩出貨時間則為2024年4至6月期間，但後來出現應收帳款嚴重延遲支付情況。

為此，華碩基於嚴謹會計原則，於去年第4季將該筆帳款先列為呆帳去做提列。華碩強調，此為特殊案例，占華碩2024年伺服器業務營收比重不超過10%上下。

若排除此一特殊呆帳，華碩去年第4季的營益率約為4.5%，營業利益約64億元，符合公司預期。當時華碩強調，公司持續與該客戶密切聯繫，按照客戶提供的資訊，已經有好幾個融資項目進行中，樂觀預期會於短時間內取得資金付華碩帳款。

Yotta集團為印度本土CSP廠商，根據外電報導，Yotta近年近年積極擴張市占率，去年傳出該集團向輝達（NVIDIA）大舉採購16,000塊GPU，總值高達5億美元，顯示其擴張決心。