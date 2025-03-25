雲端服務商忙開發特用晶片伺服器 降低依賴單一廠商
研調機構DIGITIMES今天表示，隨著人工智慧（AI）運算需求快速成長，包括Google、亞馬遜、Meta和微軟等雲端服務供應商（CSP）皆積極發展特用晶片（ASIC）AI伺服器，以強化運算叢集效能，並降低對單一供應商的依賴。
DIGITIMES指出，運算叢集解決方案成AI伺服器市場競爭焦點，2024年輝達（NVIDIA）圖形處理器（GPU）加速器解決方案擁AI伺服器市場半壁江山，占2024年整體高階AI加速器出貨量比重約54.3%。輝達方案雖為現階段業者部署AI運算力的一時之選，但售價昂貴，且有過度依賴單一供應商風險。雲端服務供應商（CSP）皆已展開特用晶片伺服器研發，領先廠商更進入應用階段，並藉此發揮運算叢集的最大效能。
DIGITIMES說明，Google特用晶片伺服器因發展較早，相關解決方案最為成熟。除其張量處理器（TPU）加速器運算力表現不俗外，Google同時擁有TPU大型運算叢集解決方案，因此為雲端服務供應商當中，對於輝達依賴最低的業者。
另外，亞馬遜網路服務公司於2024年首度推出具特定加速器互連技術的高密度機型解決方案，預估未來對於自家特用晶片伺服器採購比重將上升。Meta和微軟（Microsoft）現階段皆較依賴輝達方案，但近年同樣推出自家特用晶片伺服器，雖整體表現不如領先業者，但也宣誓其發展特用晶片方案的決心。
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