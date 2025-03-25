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「日月光暨成大共研中心」第一屆期末成果發表會 隆重舉行

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
日月光暨成大共研中心第一屆期末成果發表會，攜手共創展望未來，智慧科技與永續發展的里程碑。照片／公司提供。
日月光暨成大共研中心第一屆期末成果發表會，攜手共創展望未來，智慧科技與永續發展的里程碑。照片／公司提供。

日月光半導體製造股份有限公司（3711）與國立成功大學25日於日月光高雄廠國際會議廳隆重舉行「日月光暨成大共研中心」第一屆期末成果發表會，本次發表會回顧了雙方自2024年合作以來在智慧科技與永續發展領域的卓越成果，並揭示未來三年深化合作的精實目標。

日月光暨成大共研中心自2024年年初成立以來，結合日月光在先進封裝技術、智慧製造、材料科學與矽光子的產業優勢，以及成大在工程、資訊科學與材料的學術實力，成功推動多項跨領域創新項目。

本次發表會中，日月光與成大研究團隊不僅在技術創新上取得了階段性的成果，透過雙方團隊的討論，將這些技術應用於實際生產中探索出了新的途徑，逐步邁向預定的目標。這些進展，不僅展示了成大與日月光在科學研究上的實力，也為未來的發展奠定了堅實的基礎。

成大副校長莊偉哲在致詞時表示，與日月光的合作不僅加速了學術研究轉化為實際應用的速度，進一步深化雙方的合作關係，不斷尋求在各項關鍵技術上的突破，並全心致力於將這些創新技術迅速且有效地轉化為具有實際產業價值的應用成果，為產業的發展貢獻力量，更為台灣的產業升級與永續發展提供了重要助力。他更堅信，隨著時間的推移和雙方合作的持續深入，雙方將在未來的成果發表中，看到更多令人振奮的、更具影響力的重大進展。

日月光總經理李俊哲則說，在過去的一年裡，日月光與成大憑藉密切的協同合作，完成低耗能封裝技術、異質整合、矽光子等領域等共11件專案，有效解決了傳統技術面臨的瓶頸，從2024至2027年日月光出資5,000萬元積極支持合作計畫，欣見共研中心推動更多的討論與計畫執行，產學攜手共築壯大半導體能量的願景。

展望未來，李俊哲強調，雙方將繼續致力於能源管理解決方案的開發，優化資源使用效率，並推動異質整合先進封裝技術的持續創新與發展。同時，產品硬體設計將追求更高效能與更具競爭力的規格及外觀，積極應對市場需求的快速變化。我們深信隨著合作技術的進步與應用，日月光與成大將共同為半導體產業創造更多領先解決方案，持續引領科技與產業的發展。

日月光集團研發總經理李俊哲，欣見日月光暨成大共研中心推動更多的討論與計畫執行，產學攜手共築壯大半導體能量的願景。照片／公司提供。
日月光集團研發總經理李俊哲，欣見日月光暨成大共研中心推動更多的討論與計畫執行，產學攜手共築壯大半導體能量的願景。照片／公司提供。

成大 日月光

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