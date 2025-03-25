快訊

傳川普考慮4月2日「兩步驟」實施新關稅 可能方案曝光

金賽綸丈夫出手了！曬結婚證明否認墮胎 前男友「疑遭金秀賢威脅」

今晚離境遭嗆「還不認錯」 陸配亞亞攜家人：會堂堂正正回來

集邦：記憶體庫存去化 第2季DRAM價格估跌5%內

中央社／ 新竹25日電

市調機構集邦科技表示，下游品牌廠提前於第1季出貨因應美國關稅政策，這將有助於供應鏈中記憶體庫存去化，預期第2季動態隨機存取記憶體（DRAM）價格跌幅可望收斂至5%以內。

集邦科技指出，為確保2025年下半年產線供料穩定，庫存水位較低的電腦代工廠可能於第2季提高DRAM採購量。

從供給角度分析，集邦科技表示，三星（Samsung）的高頻寬記憶體（HBM）產品認證進度不如預期，SK海力士（hynix）著重伺服器和手機記憶體生產，限縮電腦用DDR5供給。因消費性需求疲弱，中國廠商持續擴產，DDR4價格走勢偏弱。第2季電腦記憶體價格將持平。

伺服器記憶體方面，集邦科技指出，北美雲端服務供應商擴大採購通用伺服器，中國雲端服務供應商也更聚焦落實AI伺服器，推升伺服器代工廠產能利用率，並帶動DDR5採購動能，預期2025年第2季出貨位元將明顯成長。

集邦科技表示，供應商大幅轉移DDR4產能至生產DDR5，但仍有供貨瓶頸。輝達（NVIDIA）B200、B300系列帶動HBM需求逐季攀升，增添供應商產能調度挑戰。預期2025年第2季 DDR5價格可望止跌，DDR4跌幅將低於市場預期，整體合約均價將與第1季持平。

手機記憶體部分，集邦科技指出，LPDDR4X因中國業者大規模擴產，供應充足，不過受整體市場氛圍影響，第2季價格跌幅將收斂至5%以內。LPDDR5X供應位元雖有提升，仍無法滿足需求，且主力供應商積極營造緊缺氣氛，預期第2季價格將季增0%至5%。

繪圖記憶體部分，集邦科技表示，需求主要集中於新一代顯示卡GDDR7備貨，因整體供應不足，預期第2季GDDR7價格將較第1季持平或緩跌。GDDR6因DeepSeek開源模型推升需求，第2季跌勢將收斂至3%至8%。

消費性記憶體方面，集邦科技指出，因供應商保守規劃產出，DDR3和DDR4產出明顯收斂，在採購需求回溫帶動下，第2季DDR4合約價將季增0%至5%，DDR3將大致持平。

伺服器 記憶體

延伸閱讀

下游客戶庫存去化有成！DRAM價格跌幅有望於第2季收斂

外資賣超114億元 記憶體及AI股竟成外資提款大戶

美光財報、展望優於預期 法人看好群聯營運後市

記憶體底部回升? NAND報價向上

相關新聞

AMD超微研發中心進駐高雄今揭幕 市府樂觀高雄轉型成高科技重鎮

半導體晶片大廠（AMD）研發中心進駐高雄領航大樓，今天辦公室舉辦揭幕典禮，宣示攜手元澄半導體、先發電光、清華大學、陽明交...

HTC攜手凡爾賽宮 推沉浸式VR《凡爾賽：太陽王的失落花園》開展

宏達電（2498）25日宣布，旗下致力於結合文化藝術與創新科技的VIVE Arts團隊，與法國凡爾賽宮推出沉浸式VR ...

只有黑胡椒片大小！德儀推出全球最小微控制器 為微型應用實現創新

德州儀器（TI）今日推出全球最小的微控制器（MCU）--MSPM0C1104，採用晶圓級尺寸封裝（WCSP），尺寸僅僅1...

下游庫存去化有成 集邦估DRAM第2季價格跌幅收斂

集邦科技今日發布最新調查指出，由於美國對多國祭出新關稅政策，今年首季下游品牌廠大都以提前出貨因應，有助供應鏈中記憶體的庫...

下游客戶庫存去化 集邦：第2季DRAM價格跌幅收斂

根據TrendForce最新調查，由於美國對多國祭出新關稅政策，今年第1季下游品牌廠大都以提前出貨因應，有助供應鏈中記憶...

台積電再拚重返千元 地緣政治英特爾議題利空逐步鈍化

台積電（2330）今日股價盤中一度來到995元，3月18日除息以來驚驚漲反彈，力拚重返千元，法人認為，地緣政治與英特爾議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。