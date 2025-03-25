集邦：記憶體庫存去化 第2季DRAM價格估跌5%內

市調機構集邦科技表示，下游品牌廠提前於第1季出貨因應美國關稅政策，這將有助於供應鏈中記憶體庫存去化，預期第2季動態隨機存取記憶體（DRAM）價格跌幅可望收斂至5%以內。

集邦科技指出，為確保2025年下半年產線供料穩定，庫存水位較低的電腦代工廠可能於第2季提高DRAM採購量。

從供給角度分析，集邦科技表示，三星（Samsung）的高頻寬記憶體（HBM）產品認證進度不如預期，SK海力士（hynix）著重伺服器和手機記憶體生產，限縮電腦用DDR5供給。因消費性需求疲弱，中國廠商持續擴產，DDR4價格走勢偏弱。第2季電腦記憶體價格將持平。

伺服器記憶體方面，集邦科技指出，北美雲端服務供應商擴大採購通用伺服器，中國雲端服務供應商也更聚焦落實AI伺服器，推升伺服器代工廠產能利用率，並帶動DDR5採購動能，預期2025年第2季出貨位元將明顯成長。

集邦科技表示，供應商大幅轉移DDR4產能至生產DDR5，但仍有供貨瓶頸。輝達（NVIDIA）B200、B300系列帶動HBM需求逐季攀升，增添供應商產能調度挑戰。預期2025年第2季 DDR5價格可望止跌，DDR4跌幅將低於市場預期，整體合約均價將與第1季持平。

手機記憶體部分，集邦科技指出，LPDDR4X因中國業者大規模擴產，供應充足，不過受整體市場氛圍影響，第2季價格跌幅將收斂至5%以內。LPDDR5X供應位元雖有提升，仍無法滿足需求，且主力供應商積極營造緊缺氣氛，預期第2季價格將季增0%至5%。

繪圖記憶體部分，集邦科技表示，需求主要集中於新一代顯示卡GDDR7備貨，因整體供應不足，預期第2季GDDR7價格將較第1季持平或緩跌。GDDR6因DeepSeek開源模型推升需求，第2季跌勢將收斂至3%至8%。

消費性記憶體方面，集邦科技指出，因供應商保守規劃產出，DDR3和DDR4產出明顯收斂，在採購需求回溫帶動下，第2季DDR4合約價將季增0%至5%，DDR3將大致持平。