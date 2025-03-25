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AMD超微研發中心進駐高雄今揭幕 市府樂觀高雄轉型成高科技重鎮

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
元澄半導體董事長蕭文雄提到感謝AMD的信任並看好雙方合作將帶來更多突破。圖／經發局提供
元澄半導體董事長蕭文雄提到感謝AMD的信任並看好雙方合作將帶來更多突破。圖／經發局提供

半導體晶片大廠（AMD）研發中心進駐高雄領航大樓，今天辦公室舉辦揭幕典禮，宣示攜手元澄半導體、先發電光、清華大學、陽明交大、中山大學合作培育AI人才，日月光、均豪等大廠到場，見證AMD深化布局台灣的決心。

高雄市長陳其邁今出席表示，AMD作為全球領先的高科技企業，不僅在半導體產業中占有舉足輕重的地位，更在推動科技創新和產業升級方面扮演著關鍵角色，此項投資不僅將強化高雄在IC設計領域的發展動能，更進一步推動智慧科技與半導體產業的創新升級。

陳其邁說，半導體產業上游IC設計，矽光子技術作為未來高速運算與資料傳輸的關鍵，帶動產業跨世代發展，在大南方半導體政策下，將打造高雄成為先進科技研發據點，並強化IC設計發展，擴大AI 研發動能，未來市府致力與各級政府合作發展亞灣智慧科技創新園區，吸引海內外指標企業投資，推動產業轉型與智慧城市發展。

AMD台灣分公司總經理陳民皓指出，高雄具備策略性的地理位置、堅實的產業基礎及轉型的決心，成為台灣半導體產業發展的重要樞紐，感謝高雄市府支持與合作，將結合台灣製造產業體系與AMD技術專長實現新能力，推動AMD在全球創新與發展。

經發局長廖泰翔提及，高雄正轉型成為全球高科技重鎮，以楠梓產業園區為核心，串聯南科、路科與橋科，成功吸引台積電2奈米廠、美商英特格、德商默克等海內外半導體大廠進駐。

廖泰翔說，在亞灣智慧科技創新園區，行政院核定「亞灣2.0計畫」，7年投入170.39億元推動IC設計、5GAIoT等產業發展，形塑亞灣為台灣科技旗艦聚落與高端研發基地。

AMD台灣分公司總經理陳民皓表示將攜手高市府與各大學院校強化研發量能，為台灣半導體發展加入強勁動能。圖／經發局提供
AMD台灣分公司總經理陳民皓表示將攜手高市府與各大學院校強化研發量能，為台灣半導體發展加入強勁動能。圖／經發局提供
高雄市長陳其邁感謝AMD投資高雄，引領AI不斷創新成長，帶動高雄跨世代發展。圖／經發局提供
高雄市長陳其邁感謝AMD投資高雄，引領AI不斷創新成長，帶動高雄跨世代發展。圖／經發局提供
AMD台灣分公司總經理陳民皓（左）致贈禮物予高雄市長陳其邁（右），象徵未來攜手創新。圖／經發局提供
AMD台灣分公司總經理陳民皓（左）致贈禮物予高雄市長陳其邁（右），象徵未來攜手創新。圖／經發局提供
中山大學副校長陳彥旭期許AMD在高雄成為人才與產業的橋梁，推動高雄科技快速發展。圖／經發局提供
中山大學副校長陳彥旭期許AMD在高雄成為人才與產業的橋梁，推動高雄科技快速發展。圖／經發局提供
左起AMD台灣區商用業務處資深業務副總經理林建誠、先發電光董事長陳憲煒、中山大學副校長陳彥旭、AMD台灣分公司總經理陳民皓、高雄市長陳其邁、元澄半導體董事長蕭文雄、日月光副總經理李叔霞、AMD產品開發處處長蘇迪希參與AMD高雄辦公室揭幕典禮，為新據點啟用慶賀。圖／經發局提供
左起AMD台灣區商用業務處資深業務副總經理林建誠、先發電光董事長陳憲煒、中山大學副校長陳彥旭、AMD台灣分公司總經理陳民皓、高雄市長陳其邁、元澄半導體董事長蕭文雄、日月光副總經理李叔霞、AMD產品開發處處長蘇迪希參與AMD高雄辦公室揭幕典禮，為新據點啟用慶賀。圖／經發局提供

AMD IC設計 半導體

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