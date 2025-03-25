AMD超微研發中心進駐高雄今揭幕 市府樂觀高雄轉型成高科技重鎮

半導體晶片大廠（AMD）研發中心進駐高雄領航大樓，今天辦公室舉辦揭幕典禮，宣示攜手元澄半導體、先發電光、清華大學、陽明交大、中山大學合作培育AI人才，日月光、均豪等大廠到場，見證AMD深化布局台灣的決心。

高雄市長陳其邁今出席表示，AMD作為全球領先的高科技企業，不僅在半導體產業中占有舉足輕重的地位，更在推動科技創新和產業升級方面扮演著關鍵角色，此項投資不僅將強化高雄在IC設計領域的發展動能，更進一步推動智慧科技與半導體產業的創新升級。

陳其邁說，半導體產業上游IC設計，矽光子技術作為未來高速運算與資料傳輸的關鍵，帶動產業跨世代發展，在大南方半導體政策下，將打造高雄成為先進科技研發據點，並強化IC設計發展，擴大AI 研發動能，未來市府致力與各級政府合作發展亞灣智慧科技創新園區，吸引海內外指標企業投資，推動產業轉型與智慧城市發展。

AMD台灣分公司總經理陳民皓指出，高雄具備策略性的地理位置、堅實的產業基礎及轉型的決心，成為台灣半導體產業發展的重要樞紐，感謝高雄市府支持與合作，將結合台灣製造產業體系與AMD技術專長實現新能力，推動AMD在全球創新與發展。

經發局長廖泰翔提及，高雄正轉型成為全球高科技重鎮，以楠梓產業園區為核心，串聯南科、路科與橋科，成功吸引台積電2奈米廠、美商英特格、德商默克等海內外半導體大廠進駐。