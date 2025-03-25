技嘉AI筆電上市 AI助理GiMATE智慧調校實現完美效能

技嘉（2376）25日舉辦 2025 年新款 AI 電競筆電發表會，產品全面搭載 NVIDIA（輝達）GeForce RTX 50 系列顯示晶片，為不同需求的使用者提供最佳選擇。全新陣容涵蓋 AORUS MASTER 18、16 及 ELITE 16 頂級旗艦電競筆電，具備極致效能與工藝設計，輕薄全能的 GIGABYTE AERO X16 AI 筆電，導入全新概念設計，以及專為輕度電競玩家打造的 GIGABYTE GAMING A16，提供完整產品線，滿足各類使用需求。

因應 AI 時代來臨，本次 AI 電競筆電全系列均搭載技嘉獨家開發的 GiMATE AI 助理應用程式，整合大語言模型（LLM），透過一鍵語音（Press and Speak）操作，智慧最佳化筆電效能、電力管理、音效體驗與隱私防護，簡化使用流程，讓使用者能夠更直覺地操控筆電，發揮最大生產力與創造力，在 AI 時代保持領先。

技嘉科技集團總經理林英宇表示：「技嘉一直致力於電競筆電開發及 AI PC 推廣，今年正式迎接生成式 AI 黃金時代，堅持以頂規的運算效能、品質堅實的關鍵零組件、先進技術顯示面板、高精密度產品製程，帶給消費者無可匹敵的專業 AI 生成式內容運算威力。今年首發推出的自製研發 GiMATE AI 助理，真正實踐了 AI 應用，讓使用者能享受來自 AI 時代所帶來的便利與無窮潛力且同時擁有絕對的隱私性與安全性。讓筆電不再只是工具，而是一位能夠理解你的智慧夥伴」

旗艦 AORUS MASTER 及 ELITE 系列，延續 AORUS 的卓越性能基因，導入最頂級的硬體及最優質的設計工藝，從內到外都是最旗艦的效果呈現，搭載最新 Intel Core Ultra 處理器，配有最高支援滿血 TGP 的 NVIDIA GeForce RTX 5090 系列獨立顯示卡，高達 1,824 AI TOPs 釋放強大運算力，讓 AI運算、深度學習及遊戲體驗都達到極致。得益於技嘉獨家 WINDFORCE Infinity EX 散熱技術，搭配四組擁有 158 扇葉的強力冰霜扇、全方位高效熱導板、超薄散熱鰭片與 3D VortX 風道設計，大幅提升散熱效率。