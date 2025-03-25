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東元：AI資料中心商機可期 在大馬和美國就定位

中央社／ 台北25日電

電機大廠東元董事長利明献今天表示，3月開始大馬達需求回溫，看好人工智慧（AI）應用帶動資料中心建設需求商機，東元在馬來西亞和美國市場已準備就緒。

東元下午舉行法人說明會，展望第1季營運，東元預估機電系統事業群較2024年第4季以及去年同期持平；智慧能源事業群較去年第4季持穩，比去年同期下滑；智慧生活事業群可望季增和年增。整體毛利率預期年減、較去年第4季持平。

展望主要市場景氣，東元評估，在美國市場，關稅政策不確定性與消費者信心不足，影響民生產業投資計畫，對低壓馬達取單以及墨西哥工廠生產，都形成挑戰；此外油價與天然氣價格疲弱，削減企業資本投入意願，對短期高壓馬達取單造成壓力。

在中國大陸，東元評估，民生消費力未見提升，低壓馬達產品面臨挑戰，不過在人工智慧（AI）、電動車、機器人等商機可積極爭取。

在台灣，東元表示，製造業陸續規劃全球供應鏈分散製造布局，預期電力和機械設備未來6個月展望呈現擴張。

利明献表示，東元機電系統去年第4季和今年第1季大馬達訂單小幅下滑，影響毛利率表現，不過3月開始，北美、東南亞、中國等地，對大馬達需求相對成長。

即將接任東元總經理的機電系統暨自動化事業群總經理高飛鳶說明，美國油氣產業需求回溫，電氣化補助進度待觀察，東元美國西屋公司以大馬達產品為主，預期出貨可期，東元也可受惠中國大陸在中東和東歐等海外建廠案拉貨。

利明献指出，東元看好未來人工智慧（AI）應用趨勢，帶動資料中心建設需求，特別是美國大型科技企業在馬來西亞擴張AI資料中心，東元透過併購馬來西亞NCL Energy，取得當地執照，初期布局光纖和機電工程，未來也可銷售利潤較高的機電設備。此外，東元也看好美國當地AI資料中心興建商機，可透過東元西屋布局。

從產品營收比重來看，東元去年第4季機電系統營收占比52%，智慧能源占比18.9%，智慧生活占比20.3%；去年機電系統營收占比52.4%，較2023年53.3%下滑，智慧能源占比19.1%，較2023年19.8%下滑，智慧生活占比21.4%，較2023年20.3%增加。

東元 美國

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