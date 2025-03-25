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網通廠居易疑遭DDoS攻擊 啟動應變機制、強化防火牆與防護

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通廠居易（6216）25日公告指出，疑遭DDoS攻擊，已經啟動應變機制，強化防火牆與防護。

居易公告指出，疑似發現遭遇DDoS攻擊，初步調查顯示官方網站、MyVigor 網站皆遭受攻擊。

居易強調，事件發生後，公司已立刻啟動應變機制，進行詳細調查與風險評估。所有受影響系統已進行隔離處理，並加強了防火牆與防護機制，對本公司財務、業務無重大影響，將進行內部檢查與漏洞修補，預計於近期完成所有系統的加固工作，並將強化資安防護機制，並持續監控所有系統的安全狀況。

網通廠 資安

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