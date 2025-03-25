中興電：在手訂單393億元產能增2成 前進日美市場

重電大廠中興電工總經理郭慧娟今天表示，目前在手訂單規模約新台幣393億元，今年整體業績成長可期，產能可提升20%，2026年透過非硬體升級，產能可再提升15%至20%。GIS產品規劃先布局日本市場，再隨著半導體晶圓廠前進美國。

中興電下午受邀參加券商舉辦法人說明會，展望今年訂單規模，郭慧娟表示，電力事業3月不含風電已成交未實銷35億元，電力事業不含風電的在手訂單規模約393億元。

展望今年營運，郭慧娟指出，中興電今年除了重電事業，各事業單位業績可同步成長，其中國際大廠在台建置人工智慧（AI）和雲端資料中心應用帶動，預估今年在空調和發電機項目業績可成長15%，今年集團整體業績成長目標兩位數百分比，獲利也可持續增加。

法人預期，中興電第1季和第2季業績相對處於低檔，下半年台電計畫拉貨速度加快，加上外籍員工加入產線，預期第4季營運表現看佳。

在產能規劃，郭慧娟指出，嘉義廠已經完成廠房改建，預估4月可拿到使用執照，中興電也完成林口廠1880坪倉庫擴建，預估今年產能可提升20%。

展望2026年後，郭慧娟表示，中興電不再投資興建廠房和倉庫等硬體，透過自動化焊接與AI報價系統提升生產效率，預期產能可再提升15%至20%，因應2026年產能擴張需求。

除了持續布局台電強韌電網計畫，郭慧娟表示，中興電積極爭取台電能源開發計畫，除了太陽能和風電外，水力抽蓄發電設備和離島發電也是中興電布局標的，中興電今年在蘭嶼、綠島等離島發電項目可完成。

在中興電旗下嘟嘟房停車管理事業，郭慧娟指出，2023年嘟嘟房營收28億元，2024年規模到33億元，預估今年營收可到36億元，規劃2027年嘟嘟房上櫃。

在中國大陸布局，郭慧娟指出，日本客戶希望中興電保留在中國產能，加上當地客戶需求，預估中興電今年在中國業績成長幅度可超過2成。

在其他海外市場布局，郭慧娟透露，中興電將前進日本市場，銷售高壓氣體絕緣開關（GIS）產品，此外中興電也規劃進軍美國市場。

郭慧娟說明，中興電計畫切入日本電能市場，相關作業進行中，在美國市場，主要是半導體晶圓代工龍頭大廠擴大當地投資，中興電產品已規劃於相關廠區內，預估3至5年後，日本和美國市場可貢獻超過1成營收。

在氫能事業，郭慧娟表示，中興電取得氫能巴士訂單，也獲得加氫站業務，預期今年氫能事業營運可損益兩平。

在新產品布局，郭慧娟指出，中興電與工研院合作開發磁浮離心式冰水主機，節能效率可到30%至40%，預期今年有機會銷售至東南亞市場。