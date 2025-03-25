立隆電股臨會改選董事 前財政部長劉憶如出任獨董

鋁質電容大廠立隆電（2472）因獨立董事、環科（2413）前任董事長歐正明過世，25日舉行股東臨時會，全面改選董事，會中順利完成董事改選，財政部前部長劉憶如出任獨董職務。

立隆電今年改選九席董事，其中五席為獨立董事，任期將至2028年，股東臨時會選出的新任董事為琪發企業代表人吳志銘、張正弘、柯興樹、廖年亨；新任獨立董事為林奇威、魏鎮炎、郭幸世、劉憶如、黃玟心。

此次最受矚目是劉憶如當任其獨立董事。立隆表示，新任獨立董事新增兩位女性獨董，希望能藉重劉憶如等財務金融專業，強化公司治理。