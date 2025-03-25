高通：今年AI PC換機潮將更明顯 深耕台灣電腦與通訊

高通（Qualcomm）副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰今天表示，今年人工智慧電腦（AI PC）換機潮效應將更加明顯，高通會在台灣深耕電腦、物聯網和通訊領域。

高通今天舉行媒體交流會，劉思泰說，高通成立滿40週年，目標已不再只是手機市場，將積極擴展智慧運算領域，並建立生態系。

劉思泰表示，生成式AI正在發生中，企業將爭相投入研究，高通認為混合式AI將是發展主流，不只提供硬體，同時提供軟體支援，並建立生態系，與開發者共同推動發展。

劉思泰說，高通投入AI PC是在正確的軌道上，AIPC晶片產品在美國市場占有率約10%，在澳洲1000美元以上機種的市場占有率達20%，預期今年AI PC換機潮將更加明顯，AI應用勢將不斷成長。

劉思泰表示，高通會進一步強化台灣電腦生態系，今年將在燦坤設立高通專區。高通也會在台灣深耕物聯網和通訊領域，並持續觀察虛擬實境（VR）應用發展。