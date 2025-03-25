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HTC攜手凡爾賽宮 推沉浸式VR《凡爾賽：太陽王的失落花園》開展

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
宏達電旗下VIVE Arts攜手凡爾賽宮，推出最新VR展覽「凡爾賽：太陽王的失落花園」。照片/宏達電提供
宏達電旗下VIVE Arts攜手凡爾賽宮，推出最新VR展覽「凡爾賽：太陽王的失落花園」。照片/宏達電提供

宏達電（2498）25日宣布，旗下致力於結合文化藝術與創新科技的VIVE Arts團隊，與法國凡爾賽宮推出沉浸式VR體驗《凡爾賽：太陽王的失落花園》，帶領觀眾穿越時空，探索消失已久的宮廷花園，感受法國王室的輝煌歷史。這場創新體驗於今天在凡爾賽宮正式開放。

宏達電表示，《凡爾賽：太陽王的失落花園》不僅是一場歷史的回溯，更展現了沉浸式科技如何重新定義藝術與文化的詮釋方式。HTC VIVE大場域實景娛樂（Location-Based Entertainment;LBE）技術，能夠在大規模空間內提供高解析度、低延遲的沉浸式體驗，讓觀眾得以自由行走於昔日法國王室的私密場域，穿梭於這些昔日法國王公貴族娛樂與權力象徵之地，親身感受藝術、建築與王權交織出的光輝年代。

透過科學、歷史與藝術的精確還原，觀眾將踏入三座極具有歷史代表性的遺跡－皇家動物園（Royal Menagerie），曾陳列來自全球的珍禽異獸，象徵路易十四的權力野心，亦是好奇、娛樂、聲望的場所，也是科學研究之地。；忒提斯洞穴（Grotto of Tethys），以水景與貝殼裝飾打造的華麗空間，最終因宮殿擴建而被拆除。這個人工岩洞裝飾著貝殼、石灰石和鏡子，並配有描繪海神忒提斯的雕塑；以及迷宮花園（Labyrinth Grove），由錯綜樹籬與39座寓言噴泉組成，原為王儲的教育場域，後被改建為王后樹林，成為王后的休憩之處。這座樹林的設計靈感來自伊索寓言，以330座彩色鉛製動物雕像點綴，為遊客帶來一段啟蒙之旅。

此沉浸式體驗，是由VIVE Arts、擅長創作沉浸式敘事內容的法國團隊GEDEON Experiences、Small Creative以及法國凡爾賽宮聯合製作。展覽於2025年3月25日正式對外開放，並提供線上預約訂票，讓全球觀眾都能透過VIVE Arts的沉浸式體驗，親身感受法國宮廷文化的壯麗與輝煌。

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