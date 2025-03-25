只有黑胡椒片大小！德儀推出全球最小微控制器 為微型應用實現創新

德州儀器（TI）今日推出全球最小的微控制器（MCU）--MSPM0C1104，採用晶圓級尺寸封裝（WCSP），尺寸僅僅1.38mm2，大小約等於黑胡椒片，使設計師得以在不損害性能的情況下，為小型應用如醫療穿戴式裝置和個人電子設備，帶來最佳化的尺寸和性能。

TI副總裁暨MSP系列微控制器部門總經理Vinay Agarwal表示對入耳式耳機和醫療用探針等微型系統來說，電路板空間是稀有而珍貴的資源。有了這款全球最小MCU的加入，MSPM0 MCU產品組合將為更智慧、更緊密連接的日常生活體驗提供無限可能。

TI的MSPM0 MCU產品組合擁有超過100款符合成本效益的MCU，提供可擴充的晶片類比周邊設備配置以及一定範圍的運算選項，以強化嵌入式設計的感測與控制能力。。

消費者亟需日常電子物品，如電動牙刷和觸控筆，在元件更小、價格更低的情況下，提供更多特色。為了在這些日益縮小的產品中尋求創新，工程師更需尋求更精巧、整合的元件，以在維持電路板空間的同時增加功能。MSPM0C1104 MCU利用WCSP封裝技術的優勢，更結合了精選功能，以及TI成本最佳化的努力。這款8焊球WCSP的尺寸僅1.38mm2，小於競品38%。

此MCU搭載16KB記憶體；1個12位元、具三通道的類比數位轉換器；6個通用型輸入／輸出接腳；且擁有與標準通訊介面如通用非同步收發傳輸器（UART）、序列周邊介面（SPI）和內部整合電路（I2C）的相容性。將精準的高速類比元件整合至這款全球最小的MCU，提供工程師在不增加電路板尺寸的情況下，維持嵌入式系統的運算性能。

TI表示，新款MSPM0C1104加入了MSPM0 MCU產品組合，提供可擴充、成本最佳化且易於使用，有助於縮短產品上市時間。TI 的MSPM0 MCU具有針腳對針腳相容的封裝選項和功能集，以滿足在個人電子設備、工業和汽車應用中對記憶體、類比和運算方面的需求。此產品組合的價格為每1,000單位數量0.16美元起，包含其他小型封裝，以幫助縮減電路板尺寸和物料清單成本。橫跨該產品組合的最佳化設計和功能整合，助力工程師在減少系統成本和複雜度的同時，設計各種尺寸的產品。