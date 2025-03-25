下游庫存去化有成 集邦估DRAM第2季價格跌幅收斂

集邦科技今日發布最新調查指出，由於美國對多國祭出新關稅政策，今年首季下游品牌廠大都以提前出貨因應，有助供應鏈中記憶體的庫存去化。預估第2季傳統DRAM價格跌幅將收斂至季減0%至5%，若納入高頻寬記憶體（HBM），受惠於HBM3e 12hi逐漸放量，預計均價將季增3%至8%。

集邦表示，因應美國可能提高進口關稅，各主要PC OEM要求ODM提高整機組裝量，將加速去化OEM手中的DRAM庫存。為確保2025年下半年產線供料穩定，庫存水位較低的OEM可能於第2季提高對DRAM原廠採購量。

從供給角度分析，三星的HBM產品認證進度不如預期，但因製程改造未將產能大量轉回傳統DRAM，而SK 海力士著重伺服器（server）和行 動用（mobile ）DRAM生產，暫時限縮PC DDR5供給。至於DDR4市場，由於消費性需求疲弱、中系供應商持續擴產，價格走勢偏弱。整體而言，預估第2季PC DRAM價格將和前一季持平。

伺服器用DRAM部分，北美三大雲端服務業 （CSP）擴大採購通用伺服器，中國主要CSP也更聚焦落實AI 伺服器，推升伺服器 ODM產能利用率，大幅帶動DDR5採購動能，第2季出貨位元將明顯成長。

從供給來看，原廠大幅轉移DDR4的產能至DDR5，但初期仍有供貨瓶頸。而NVIDIA B200、B300系列帶動HBM需求逐季攀升，增添原廠產能調度的挑戰。TrendForce估計，第2季DDR5價格止跌，DDR4跌幅將低於市場預期，整體平均合約價將與第1季持平。

在行動用DRAM部分，近期因中國發放手機補貼，高階智慧手機占比略有提升，加上來自PC、伺服器等領域的需求，帶動LPDDR5X位元需求增加。LPDDR4X因中系業者大規模擴產，供應充足，但受整體市場氛圍影響，第2季跌幅將收斂至季減0%至5%。LPDDR5X的整體供應位元雖有提升，仍無法滿足需求，且主力供應商積極營造緊缺氣氛，預估LPDDR5X價格將季增0%至5%。

集邦預期第2季繪圖用DRAM主要需求將集中於新一代顯示卡GDDR7的備貨，由於整體供應不足，預計GDDR7價格將持平上季或緩跌。GDDR6市場則因DeepSeek開源模型推升需求，跌勢將收斂至3%至8%。從供給來看，GDDR7生產雖已陸續啟動，但供貨情況尚不穩定，為避免價格於第2季進一步下滑，三大DRAM原廠普遍採取搭售DDR6的策略，穩定DDR6合約價並加速清理庫存。

集邦指出，今年因有4G/5G基站擴建、光纖設備升級等新案推動，有助消費型DRAM需求緩步增加，庫存水位健康的採購端，拉貨意願提高，可望讓消費型DRAM出貨恢復季增。供給端，2024年下半年原廠考量庫存壓力和終端產品成長力道不足，開始保守規劃DDR3/4產出，產出已有明顯收斂，而在近期採購的需求回溫後，將推動今年第2季DDR4合約價季增0%至5%；DDR3則因先前庫存較多，在買賣雙方協調下，預料合約價將大致與第1季持平。