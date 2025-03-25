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台積電再拚重返千元 地緣政治英特爾議題利空逐步鈍化

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電寶山研發中心一景。記者尹慧中攝影
台積電寶山研發中心一景。記者尹慧中攝影

台積電（2330）今日股價盤中一度來到995元，3月18日除息以來驚驚漲反彈，力拚重返千元，法人認為，地緣政治與英特爾議題利空可望逐步鈍化，加上美股近期回穩，短線有望回歸基本面，同時台積法說會4月即將召開可望成為市場風向。

法人分析，美股近期回神尖牙股近期持續獲買盤青睞，NYSE FANG+指數上漲2.09%、創兩個月來最大漲幅；AMD大漲6.96%領漲費半強彈2.99%。

台股ADR部分台積電ADR上漲2.51%，台積電ADR走強帶動台股現股表現。

籌碼部分昨日外資賣超114.7億元；台指期空單增473口，淨空單持倉36061口。買超金額前5名華星光（4979）、聯發科（2454）、台達電（2308）、台積電、中信金（2891）。

此外法人分析，上市櫃公司五、六月份股東會陸續登場，緊接著進入除權息行情，一些融券餘額偏高的強勢股，面臨融券遭軋空的壓力持續。台積電預訂6月3日召開股東大會屆時將由董事長暨總裁魏哲家首度親自主持。

台積電 股東會

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