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台積電高雄二奈米廠建廠缺工程師 智能製造中心奔正修科大招募

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
台積電智能製造中心今到正修科大學招募人才。記者郭韋綺／攝影
台積電智能製造中心今到正修科大學招募人才。記者郭韋綺／攝影

台積電在高雄擴充晶圓先進製程，興建5座二奈米廠房，急迫需求建廠工程師。台積電智能製造中心部門今天到正修科技大學招募人才，開出50個名額，不用三班制、年薪百萬，優渥條件吸引電機系、機械工程系畢業生投履歷挑戰高薪。

台積電高雄晶圓廠如火如荼建廠中，新建廠房急需工程師新血加入，正修科大電機系主任陳正義說，目前台積電建廠人才主力需求以智慧製造人才居多，包含無人車搬運系統、派車系統、控制系統、自動化流程控管等。

陳正義表示，每座晶圓廠大小規模不同，自動化系統都必須客製化，因晶片運送仰賴無人搬運車，電機工程師寫程式計算運送路徑、軌道控制，以及用最短時間將晶片送到下個目的地，至少數百台在跑。

他以叫車系統比喻，晶圓做好，工程師只要下指定，控制系統就會派車來，最短時間內搬到目的地，有的搬運車可能要跑到50公里，因此系統需要不斷優化。

陳正義說，台積電開出50個名額，正常班、年薪百萬，多益470分以上，經錄取後受訓一年，未來表現好，還可外派到美國、日本、德國，今天電機系65人、機械系55人、資工30人、工管5人參加人才招募會，填好履歷，一周後安排到後勁區面試。

台積電也在說明會上強調，全球化布局下，加上地緣政治關係，晶圓廠先進製程根留台灣決心不變，在高雄至少蓋5座二奈米廠。據了解，高雄首座2奈米廠去年完工、進駐1500人，今年開始量產，預計3月31日舉辦2奈米擴產典禮。

台積電智能製造中心今到正修科大學招募人才。記者郭韋綺／攝影
台積電智能製造中心今到正修科大學招募人才。記者郭韋綺／攝影

台積電 工程師 晶圓廠

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