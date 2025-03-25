川普擬豁免台灣晶片不課稅？專家曝「因為這一點，業者仍嚴陣以待」

媒體報導美國總統川普的「對等關稅」，據傳被列入美國政府所謂「骯髒15國」的台灣，可暫得倖免於半導體關稅，台經院產總資料庫總監劉佩真表示，儘管傳出暫緩，但業者認為川普任期是四年，政策瞬息萬變，不代表未來不會被課，業者仍是嚴陣以待。

劉佩真指出，從名目上數據來看，台灣半導體貿易順差達到新台幣1.84兆元，對美國只有869億元，大概只占4.7%，主因是這些產品會經過加工及組裝，層層轉手，不見得都是直接出口到美國，因此名目比重不高。但如果美國要對台灣的晶片課稅的話，要看如何計算，如連間接也計算，影響就比較大，但若只就名目，影響相對小。

她說，台積電先進製程無可取代，可以將成本轉嫁，但其他二線晶圓或半導體廠商就未必，不但要面對紅色供應鏈價格競爭戰，海外也沒有足夠產能調度應變，因此課稅對台積電影響相對小，但對其他業者壓力會比較大。

劉佩真強調，川普任期有四年，政策瞬息萬變，廠商深知此情況不是長久能保證，還是會嚴正以待。不過至少目前看起來4月2日應該是稍微可以先鬆一口氣，但是大家也知道這個情況可能也不是能夠長久保證的，所以業者還是會積極的尋求其他的一些因應措施，持續關注隨時美國政策變化可能帶來的影響。

台經院院長張建一分析，台灣一年出口晶片1600多億美元，美國部分占比不多，一半出口到中國，但對美貿易逆差6、700億美元，伺服器約4、5百億美元，因此直接影響不大， 若是直接漲晶片或對伺服器，都是可以轉嫁，但擔心影響買氣。

至於如果4月2日對等關稅那些產業產業衝擊最大？張建一表示，台灣比較高進口關稅是汽車，美國一年有好幾百億小客車例如福特等進到台灣，目前進口稅率17.5%是當初加入WTO（世貿組織）談出來，但美國對汽車進口關稅是0；另外台灣還有農品如美豬美牛，開放進口但稅率超過10%，如果降稅對台灣消費者反而有好處，只是台灣有要求標示進口，對美國算不算非關稅障礙？他研判目前來看，台灣是農產品及汽車影響比較大。

至於美國即將在4月公布匯率報告，台經院院長張建一表示，匯率報告主要有三個條件，包括對美國商品及服務貿易順差逾150億美元、經常帳順差對GDP（國內生產毛額）比率逾3%，以及淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯，台灣幾乎長期以來都符合前面兩個條件。

張建一指出，雖然中央銀行總裁楊金龍表示與美國有好的溝通，近期美元貶值、新台幣跟著貶值，看起來跟過去不太一樣，主要是外資在台股逢高獲利了結，因此有較大匯出，但匯率報告條件是美國說的算，川普2.0時代會怎麼出招也必須留意。