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VicOne調查：2024年汽車網路攻擊 損失達數百億美元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球車用資安領導廠商VicOne 25日發布《換檔加速－VicOne 2025年汽車網路安全報告》，揭示全球汽車產業在資安方面的嚴峻警訊。報告探討了快速演變的汽車資安環境，在當前萬物連網的狀況下，電動車的資安議題更形重要，統計顯示，2022年至2024年汽車產業的網路攻擊因勒索軟體、資料外洩和營運中斷造成的損失估計達數百億美元。

2024年汽車漏洞數量達到歷史新高，其中77%以上的漏洞出現在車載或車內系統。電動車(EV)充電、作業系統及車隊管理等領域的新挑戰也隨之浮現。

雖然人工智慧(AI)增強了車內功能與營運效率，但同時引入了新的安全漏洞，如：Prompt Injection(提示詞注入)與受損的訓練數據，這些挑戰了傳統的安全防護方法。

快速普及的電動車暴露出充電基礎設施的關鍵弱點－從不安全的支付協議到過時的通訊標準，這些問題可能影響車輛與電網的安全。網路犯罪分子正在利用暗網交換高級的攻擊技術與竊取的車輛數據，使製造商與消費者面臨更高風險。

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