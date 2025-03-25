快訊

台股上漲166點收22,273點 台積電上揚18元收990元

百貨文創商品真假難辨？他見淘寶貨翻5倍賣 內行揭槓盤子話術

國際連鎖飯店男員工闖女湯區大喊「快出來」 裸體女客怒批：誇張

雲端巨頭加速ASIC伺服器布局 運算叢集解決方案成焦點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據DIGITIMES觀察，隨著AI運算需求快速成長，雲端服務供應商（CSP）正積極發展特用晶片（ASIC）AI伺服器，以強化運算叢集效能並降低對單一供應商的依賴。

2024年NVIDIA GPU加速器解決方案占據AI伺服器市場半壁江山，占2024年整體高階AI加速器出貨量比重約達54.3%。NVIDIA方案雖為現階段業者部署AI運算力的一時之選，然其售價昂貴且有過度依賴單一供應商風險。CSP大廠皆已展開ASIC伺服器研發，領先廠商更進入應用階段，並藉此發揮運算叢集的最大效能。

Google ASIC伺服器因發展較早，相關解決方案最為成熟。除其TPU加速器運算力表現不俗外，Google同時擁有TPU POD大型運算叢集解決方案，因此為四大CSP當中，對於NVIDIA依賴最低的業者。

AWS於2024年首度推出具特定加速器互連技術的高密度機型解決方案，預估未來對於自家ASIC伺服器採購比重將上升。Meta和微軟（Microsoft）現階段皆較依賴NVIDIA方案，然近年同樣推出自家ASIC伺服器，雖整體表現不如領先業者，但也宣誓其發展ASIC方案的決心。

DIGITIMES觀察各業者ASIC解決方案的重點，除了以台積電（2330）先進製程量產ASIC外，各業者皆有推出機櫃等級解決方案，以打造ASIC加速器運算叢集。其中，高密度機櫃設計、液冷散熱技術、加速器互連及網通解決方案皆為業者ASIC解決方案聚焦的重點。

AI 伺服器

延伸閱讀

Supermicro最新Blackwell Ultra上陣 搭載氣冷與液冷最佳化解決方案

擷發科技前進Embedded World 2025 推出客製化ASIC服務

創投加速器Plug and Play落腳桃園 助企業接軌國際

全民權證／智邦 選價內外15%

相關新聞

2月製造業營業測驗點下降 台經院示警：AI平價化 美國大廠走下神壇

台灣經濟研究院今日發布2月景氣動向調查，製造業、服務業營業氣候測驗點轉下滑，營建業轉為上揚。台經院指出，目前台灣投資熱度...

川普擬豁免台灣晶片不課稅？專家曝「因為這一點，業者仍嚴陣以待」

媒體報導美國總統川普的「對等關稅」，據傳被列入美國政府所謂「骯髒15國」的台灣，可暫得倖免於半導體關稅，台經院產總資料庫...

佳世達「小金雞」登 Semicon China 展！推半導體客製解方

系統整合大廠佳世達（2352）旗下智動化技術服務商羅昇企業（8374）25日宣布，子公司資騰科技（Standard Te...

馬斯克裁員惹眾怒、電動車技術給陸遭反噬！特斯拉股價跌到川普都「心軟」開特例...

面對特斯拉股價的跌跌不休，馬斯克最近接受FOX電視台訪問時表示，即使股價腰斬也在所不惜！

簡立峰：AI時代 台灣3機會3挑戰

Appier沛星互動科技獨立董事簡立峰昨天表示，面對人工智慧（ＡＩ）時代來臨，台灣產業擁有三大機會與三大挑戰，台灣應該利...

英特爾月底辦活動 陳立武處女秀

英特爾新任執行長陳立武近日上任，公司將於3月31日與4月1日在美國拉斯維加斯舉辦Intel Vision 2025活動。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。