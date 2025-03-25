雲端巨頭加速ASIC伺服器布局 運算叢集解決方案成焦點

根據DIGITIMES觀察，隨著AI運算需求快速成長，雲端服務供應商（CSP）正積極發展特用晶片（ASIC）AI伺服器，以強化運算叢集效能並降低對單一供應商的依賴。

2024年NVIDIA GPU加速器解決方案占據AI伺服器市場半壁江山，占2024年整體高階AI加速器出貨量比重約達54.3%。NVIDIA方案雖為現階段業者部署AI運算力的一時之選，然其售價昂貴且有過度依賴單一供應商風險。CSP大廠皆已展開ASIC伺服器研發，領先廠商更進入應用階段，並藉此發揮運算叢集的最大效能。

Google ASIC伺服器因發展較早，相關解決方案最為成熟。除其TPU加速器運算力表現不俗外，Google同時擁有TPU POD大型運算叢集解決方案，因此為四大CSP當中，對於NVIDIA依賴最低的業者。

AWS於2024年首度推出具特定加速器互連技術的高密度機型解決方案，預估未來對於自家ASIC伺服器採購比重將上升。Meta和微軟（Microsoft）現階段皆較依賴NVIDIA方案，然近年同樣推出自家ASIC伺服器，雖整體表現不如領先業者，但也宣誓其發展ASIC方案的決心。

DIGITIMES觀察各業者ASIC解決方案的重點，除了以台積電（2330）先進製程量產ASIC外，各業者皆有推出機櫃等級解決方案，以打造ASIC加速器運算叢集。其中，高密度機櫃設計、液冷散熱技術、加速器互連及網通解決方案皆為業者ASIC解決方案聚焦的重點。