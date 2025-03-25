2月製造業營業測驗點下降 台經院示警：AI平價化 美國大廠走下神壇

台灣經濟研究院今日發布2月景氣動向調查，製造業、服務業營業氣候測驗點轉下滑，營建業轉為上揚。台經院指出，目前台灣投資熱度不減，高單價伺服器訂單在手上，但示警「AI平價化已是現在進行式，不是未來式」，台灣科技業要特別注意高階伺服器平價化後的趨勢變化，不要只注重少數個別幾家大廠商供貨，「把這些廠商當神明一樣，但神明有一天也會從神壇走下來」。

根據台經院模型試算後，2025年2月製造業營業氣候測驗點97.94點，較1月減少0.01點。因跌幅有限，製造業對景氣看法與上月相比維持不變。服務業測驗點93.28點，較1月減少2.48點，連續二個月的下跌。營建業雖再次轉為上揚態勢，僅上升0.48點，動幅度有限，景氣看法維持不變。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，製造業廠商看法2月比1月好，未來半年看法則大部分持平，雖然廠商看法比一月更樂觀，但模型試算後減少0.01點屬於持平，判斷製造業1、2月表現平穩，服務業則略遜一些。

他分析，國際經濟走勢因為美國經濟追起逆風，未來會影響美國聯準會匯率決策，以及影響接下來關稅及貨幣走勢。台灣部分，今年台灣經濟亮點仍在投資，雖然央行及主計總處都下修全年經濟成長率，但投資都上修，成長幅度不小。

孫明德示警，台灣要注意AI伺服器平價化趨勢，未來用舊晶片都可以做到，對歐美高價伺服器面臨挑戰，因此即使目前台灣投資熱度不減，廠商有高單價伺服器訂單在手上，但接下來要特別注意高階伺服器轉為平價伺服器化後，就像

1980年代IBM大電腦賣不動，市場出現一堆PC（個人電腦）時，台灣廠商能否掌握這波商機。

他以美國為例，美國過去40年有兩家大型廠商倒掉，第一個就是IBM，因為當年只顧大電腦，未注意PC趨勢發展，後來一崛不振；另一個就是英特爾，當年PC都是它的天下，但只固執做處理器電腦，當行動裝置2010年販後普及化，英特爾跟不上還是做處理器，市場被高通、輝達搶走，兩個例子可以看出美國很多大公司專注貴的、大的，沒有注意市場被分化，只注意開發但沒有注意應用端。

相較之下，中國大陸在機器人、無人機用到AI運用端虛實整合做得更好，為了突破被管制，用低階便宜伺服器做運用，今年AI就展開平價化。他說，雖然歐美不會馬上對台廠改變資本支出，但美國每一家大型公司也都下載Deek Seek改模型，未來若更多新創公司跟中小公司運用，愈普及運用就愈多，愈便宜也會用愈多。 ，

孫明德強調，「AI平價化是現在進行式，不是未來式」，但對台廠未必是警訊。就像1980年美國王安電腦，台灣的神通宏基搶一堆便宜電腦，造就台灣電腦的天下。此外，當2010年英特爾還在固執電腦處理器，未轉型行動裝置處理器，台灣也跟上高通後這波處理器熱潮，因此台廠不用擔心如果平價化，反而如果當年固執跟著大客戶像IBM走，就會沒注意到這個趨勢，因此他提醒科技業廠商當平價化，可能對台廠商帶來更多商機，不要只在注重少數個別幾家供貨，「每天把這個廠商當神明一樣，過去的神明也都會從神壇走下來」。

產經資料庫總監劉佩真分析，營建業2月雖轉為上揚，但主要是營造業者帶動，不動產仍低迷。仲介業2月交易量較去年2月衰退22.4%-31.6%，主要是去年基期高；六都建屋買賣移轉因為交屋潮帶動年增5.4%，但1、2月六都建屋買移轉相較去年衰退25.1%，反映目前房市加總交易冷清。

她表示，中央銀行對房市未鬆手，未來以金檢取代管制，銀行資金緊縮不變，加上川普政策造成國內外經濟不定確性升高，未來房市能見度偏低。此外，近期台積電赴美投資加碼，未來半導體及台積電設廠效果會純化，拉升周邊住宅及商業不動產不會像過去強勁。雖然硬體供應鏈及半導體仍會影響房市，但拉抬效果會趨緩。