佳世達「小金雞」登 Semicon China 展！推半導體客製解方

系統整合大廠佳世達（2352）旗下智動化技術服務商羅昇企業（8374）25日宣布，子公司資騰科技（Standard Technology Corporation）參加Semicon China 2025展覽，帶來多項半導體製程優化創新產品，助力產業實現降本增效與永續發展，例如濾能－化學濾網、非接觸型渦旋式吸筆等。該展覽於3月26日至28日在上海新國際博覽中心開幕。

隨著電子產業快速發展，半導體製程的優化和產能提升日益關鍵。資騰科技此次展出多項產品，針對不同製程環節團隊也提供2項解決方案包括：

1.濾能（Green Filtec）化學濾網

濾能採用先進空氣分子污染物（Airborne Molecular Contamination, AMC）過濾技術，提升生產環境潔淨度與製程穩定性，降低晶圓污染風險。依託ISO/TAF 17025認證環境分子檢測實驗室，提供高效污染控制方案。濾能具備模組化、可堆疊設計，採用綠色製造工藝，符合ESG可持續發展趨勢，相較傳統過濾系統，新式的循環經濟設計，有助減少碳排放與廢棄物處理需求。

2.資騰自主研發 非接觸型渦旋式吸筆

以伯努利原理設計，安全吸取晶圓確保表面無刮傷、安全搬運，提升傳送效率與穩定性。具備高度客製化彈性，適用於矽晶圓、化合物半導體及光學元件，且具價格競爭優勢，廣受市場肯定。

資騰總經理陳國榮表示，資騰針對製程優化、第三代半導體、新建晶圓廠和設備國產化等領域提出差異化解決方案，期許能將最新產品與技術引進市場，把握產業發展機遇，與合作夥伴共同成長。

半導體製程不僅賦予微電子設備獨特的形態與功能，更承載著資訊流動的核心動力，驅動著全球電子產業的發展。資騰科技憑藉深厚的產業實踐經驗與卓越的技術實力，持續創新突破，致力於推動半導體產業邁向更高效、更穩定、更永續的未來。