科技新品有望陸續出貨 挹注科技基金後市表現

台股電子指數上周結束連三周下跌，反彈上漲約1.4%，半導體指數周漲1.8%，台積電在擴大美國設廠後有望紓緩關稅問題，未來即使投資Intel造成的營收壓力的疑慮有望減少，更有望緩解半導體族群評價受壓抑情形。

法人表示，受市場信心因素影響台股近期在年線附近震盪，然市場最終將回歸到產業基本面，後續Nvidia新品陸續出貨將是實績展現之際，建議可透過定時定額布局科技型基金，參與業績行情。

日盛投信台股投資研究團隊表示，Nvidia於GTC keynote上發布多項重要產品與技術，涵蓋AI伺服器、個人電腦、車用及機器人應用。並表達強勁之Blackwell需求，GB300將於2H25量產。新產品技術路徑公布，有助於整體供應鏈的能見度並且預期在規格升級下，相關的台股供應鏈可望將持續受惠。

3月聯準會如期維持利率不變，重新平衡通膨與就業，利率點陣圖與縮表決策存在一定程度的鷹派，仍預期今年將降息兩次同於去年12月，不僅如此降息將可望持續至2027年，而且減少縮表規模從每月250億美元下降到50億美元，緩解市場流動性緊缺，隨後主席鮑威爾於記者會上在安撫市場表示美國經濟整體強勁、出現衰退可能性仍不大，因此後續之3月的FOMC會議記錄值得關注。

就基本面而言，2024年台灣上市櫃企業營收合計逾43兆，年成長12.9%、創下歷史新高，獲利年成長上看42.4%，2025年表現可望再下一城，預估營收及獲利均將有機會持續挑戰第二年之雙位數成長，台股可望由基本面引領走出中長多格局。