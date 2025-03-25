慧榮將於AI EXPO展示全系列高效能儲存解決方案

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技，今日表示將參與明日起於圓山花博爭豔館舉辦的AI EXPO，展示從雲端到終端的高效能、低功耗儲存解決方案，涵蓋資料中心與企業級儲存、AI PC與AI智慧手機、智慧汽車及AIoT等四大應用領域，以因應AI時代對高效能、低功耗與高可靠性儲存的迫切需求。

慧榮科技總經理苟嘉章亦受邀於大會論壇發表演說，講題為 「突破瓶頸，打造AI應用儲存新價值」，分享公司在AI儲存創新上的觀點與成果。

在AI雲端應用儲存方案，慧榮科技將於現場展出業界首款支援 128TB 容量的QLC PCIe Gen5 企業級 SSD 參考設計套件。該SSD RDK 基於MonTitan開發平台採用 SM8366 控制晶片，支援 PCIe Gen5 x4、NVMe 2.0 與 OCP 2.5 資料中心規範，其連續讀取速度超過 14 GB/s，隨機讀取效能突破 330 萬 IOPS，提升超過 25% 的隨機讀取表現，不僅顯著縮短大型語言模型（LLM）訓練與圖神經網路（GNN）運算時間，也提升 AI GPU 的整體運算效率並降低能耗，滿足 AI 應用中對高速資料處理的需求。

此外，慧榮的Ferri系列產品亦整合IntelligentSeries 技術，包括FerriSSD PCIe Gen4 NVMe 單晶片 SSD、Ferri-UFS與 Ferri-eMMC工業用記憶體，專為AIoT關鍵任務應用打造，確保資料完整性、耐用性與安全性，協助客戶建構穩健、長效的AI儲存平台。