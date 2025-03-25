AI話題炸裂！市場重理輕文 搶填理工科系毫無懸念

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）將於5月20日至23日在南港展覽館盛大舉辦，高通總裁暨執行長艾蒙、輝達執行長黃仁勳，將於同日登場發表首場主題演講，點燃AI話題全面炸裂，更拉高台灣理工人才的吸睛度。

根據1111人力銀行「16大產業起薪排名」顯示，工作一年以下平均起薪冠軍產業是電子資訊業36,800元，且再觀察七年後的薪資成長變化，資訊業仍然一枝獨秀薪資來到58,400元，成長幅度高達58.7%，就業市場重理輕文氛圍濃厚，驅動更多學子搶填熱門志願，包括資工／電機／應材等系所都是一時之選。

大學學科能力測驗今年有超過12萬人報考，3月19日開始個人申請入學報名，如何選填志願贏在起跑點，成為全台考生及家長最燒腦的大事。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，電子資訊不僅起薪高，隨著資歷累計，年薪及分紅更是驚人，百萬元年薪起跳已是業界常見，說明了台灣科技業撐起全球AI供應鏈的重要性，也同步反映在從業人員待遇條件方面，依然是產業翹楚。

為了協助準大一生解決個人申請與升學面試的困擾，順利拿下第一志願，1111人力銀行特別規劃了一系列實用又搶手的線上直播講座（https://prompt.1111.com.tw/lecture/#signup），從一階審查結果公布後的應對策略、學習歷程檔案製作與上傳技巧、科系選擇方法，到面試準備全攻略，全面協助考生順利邁向理想大學，歡迎所有參與學測的考生及家長線上報名，名額有限額滿為止。

1111人力銀行職涯顧問陳坤平建議，學生在選擇科系時，經常面臨對興趣不確定、擔心選錯科系的焦慮，而且假性興趣的例子也很多，例如受到媒體影響或短期興趣（例如想當運動員）而一時興起選擇科系，有可能現象退燒後，也澆熄了讀書的動力，因此檢視興趣的持久性，確保興趣在學習過程中持續，並且能夠承受科系的學業壓力是很重要的自我認知。

確定所選科系未來是否能夠支持自己的職業目標相當重要，在面對眾多科系選擇時，擁有關鍵的思考與準備，能夠幫助考生做出更明智的決策，1111人力銀行「迎戰大學！個人申請系列講座」線上直播，第一場3/27 (四) 晚間 7:00-8:30【一階公布 我需要知道的幾件事】，第二場3/28 (五) 晚間 7:00-8:30 【如何同時準備個人申請和分科測驗】，都有詳盡的教戰心法，想知道更多學測大小事，歡迎即刻報名。