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新思科技採用輝達Grace Blackwell與AI加速晶片設計 加速晶片電路模擬

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新思科技採用輝達Grace Blackwell與AI加速晶片設計， 加速晶片電路模擬。圖／本報系資料照片
新思科技採用輝達Grace Blackwell與AI加速晶片設計， 加速晶片電路模擬。圖／本報系資料照片

思科技近日宣布與輝達深化雙方的合作關係，將利用輝達的Grace Blackwell平台，提升晶片設計速度最高達到30倍。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳日前表示，晶片設計是人類歷史中最複雜的工程挑戰之一。他指出：「有了輝達的Blackwell 與CUDA-X，新思科技得以把模擬所需的時間從數日縮短到幾個小時，並推進晶片設計以帶動AI革命。」

為了達成此一加速目標，新思科技在GTC全球AI大會中宣布將使用輝達的 CUDA-X程式庫，優化該公司針對次世代半導體開發作業的解決方案。新思科技也將擴大對輝達Grace CPU架構的支援，並計劃在2025年內優化超過15個新思科技的解決方案。

新思科技總裁暨執行長Sassine Ghazi表示，在 GTC大會中，新思科技揭曉了針對輝達Blackwell平台的優化解決方案，以加速運算密集的晶片設計工作流程，並已從市場上多項先進的產品觀察到的這些最新效能的成果。他指出，從矽晶圓到系統，新思科技的技術對於工程團隊的生產力與能量，都有著關鍵性的影響。我們運用輝達加速運算的效能，來協助客戶達到技術的突破，並以更快的速度帶來創新。

新思科技與輝達正共同推動為期多年的合作計畫，以加速完成電子設計自動化（EDA）的工作負載。新思科技運用輝達的加速運算架構，包括輝達GB200 Grace Blackwell超級晶片，為包括電路模擬、運算式微影、技術電腦輔助設計、物理驗證與材料工程等工作流程，達成顯著的執行目標

思科 輝達

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