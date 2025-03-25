簡立峰：AI時代 台灣3機會3挑戰

Appier沛星互動科技獨立董事簡立峰昨天表示，面對人工智慧（ＡＩ）時代來臨，台灣產業擁有三大機會與三大挑戰，台灣應該利用硬體製造優勢，在美、中兩強ＡＩ爭霸過程中，爭取自己的最大利基。

工商協進會昨舉辦公亮講座，邀請簡立峰以「ＡＩ時代：台灣產業機會與挑戰」為題發表專題演講。簡立峰指出，ＡＩ時代來臨，台灣產業有三大機會與三大挑戰。三大機會一是美中分流，台灣擁有硬體製造優勢，隨著美中出現ＡＧＩ（通用人工智慧）新冷戰，台灣擁有製造獨特優勢，可同時享有兩邊的製造訂單。

其次是ＡＩ提供從雲到端、硬體整合軟體的契機，AI Mode具備大者更大、通用化，小者更小、任務化，以及從單一到多模生態等三大特性。邊緣ＡＩ的應用可讓場景更多元，雲端大廠難主導；邊緣ＡＩ技術也需要軟硬體整合，可運用開源ＡＩ模型，讓硬體大廠擴展智慧服務。

第三是讓台灣超高齡社會，再次出現黃金十年，目前台灣高齡者尚未退出職場，正是年輕人與高齡者共創契機的最佳時機。過去德國在面對產業轉型時，成功發展綠能科技，台灣此時發展ＡＩ，可避免未來失落廿年。

至於三大挑戰，簡立峰說，首先是如何確保台灣讓製造業移至海外生產時，讓研發繼續留在台灣；其次是目前的ＡＩ並非優化繁體中文，台灣的軟體產業尚待提升；第三是避免ＡＩ應用出現帶來的「知用落差」。