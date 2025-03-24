擷發科技前進Embedded World 2025 推出客製化ASIC服務

擷發科技（7796）於德國紐倫堡舉行的全球嵌入式技術年度盛會 Embedded World 2025 (EW2025) 上，以突破性的 CAPS（Cross-Platform AI Powered Solutions）「跨平台 AI 軟體服務」及 CATS （Custom ASIC Technology and Solutions）「客製化 ASIC 設計服務」驚艷全球市場，吸引歐美亞眾多企業積極洽談合作。展會期間，擷發科技成功締結超過百筆的潛在商機，較去年成長超過三倍，充分展現 跨平台AI 軟體服務與 ASIC 設計服務的強大市場需求。

擷發科技於 EW2025 現場展示 CAPS 「跨平台AI 軟體服務」，涵蓋 Mediatek、Kneron、Xilinx、Rockchip 等多個不同的 AI 邊緣運算平台，從 AIoT 物聯網設備到 FPGA DPU，充分展現 AI 跨平台運行的靈活性與效能優勢。

CAPS 的技術核心在於虛擬化與中間層框架技術，讓 AI 模型無需繁瑣調整即可適配不同硬體架構，因此無論是在Sever端或是Edge端的AI Solutions，都可大幅降低企業開發成本並提升 AI 部署效率。例如，擷發科技已成功整合 Mediatek Genio 700，使 AI 模組能同時運行 10 種 AI 應用，進一步展現 CAPS 在 AI 軟硬體整合上的領先優勢。

CATS 「客製化ASIC 設計服務」則鎖定 AIoT、工業控制、車用電子與消費性電子等應用場景，提供從ASIC架構顧問服務與設計，到 AI 加速器開發、SoC 整合的一站式解決方案。擷發科技在 28nm 與 40nm 成熟製程領域擁有深厚技術積累，確保客戶獲得具高效能、低功耗與高度穩定性的 ASIC 晶片，協助企業成功降低成本並大幅加速產品上市時程。

展會期間，擷發科技同步展示Arculus System的 iPROfiler AI SoC效能分析工具，協助IC設計團隊優化AI SoC架構，提升 SoC在AI 運算中效能與能效比。這項工具將有效縮短晶片設計與驗證時間，強化 AI 晶片的市場競爭力。