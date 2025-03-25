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蘋果「視覺智慧計畫」 手表要裝鏡頭照亮台廠

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者劉芳妙／綜合報導

蘋果傳擴大「視覺智慧計畫」，由穿戴裝置Apple Watch擔綱重任，要在Apple Watch的標準款和Ultra款加裝攝影鏡頭，打造全新硬體核心功能，藉由首度讓AppleWatch搭載鏡頭，為果粉打造一個能「看見世界」的AI助手，強化其裝置生態系的智能互動體驗。

根據市調機構調查， Apple Watch系列目前穩居全球穿戴裝置龍頭，市占率逾兩成。

外界預期，若Apple Watch開始搭載鏡頭，將為蘋果主力鏡頭供應商大立光、玉晶光增添新出海口，訂單加分。

彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）披露，蘋果正考慮在Apple Watch的標準款和Ultra款加裝攝影鏡頭，兩種表款可能是在顯示螢幕內部置放前置鏡頭，而Ultra版本可能在側邊有鏡頭，裝在靠近表冠和按鈕的位置，最快2027年問世。

不過，這些鏡頭無法支援FaceTime視訊或是拿來錄製影片，而是提供類似 iPhone 16 的「Visual Intelligence」（視覺智慧）的功能。

葛曼指出，蘋果的視覺智慧計畫，是要讓它成為未來硬體產品的核心功能，包括不再採用來自OpenAI和Google的AI模型來支援該功能， 而是採用自己打造的模型。

此外，蘋果也希望在沒有內建相機的硬體上使用視覺智慧計畫，而市場已有傳言說，蘋果將在無線耳機AirPods內建鏡頭，這一概念顯然可以擴展到智慧手表上。

Apple 蘋果 鏡頭

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