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蘋果首款折疊機 取名iPhone Fold

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者劉芳妙／綜合報導

蘋果首款折疊iPhone有望於明年問世，可能取名為「iPhone Fold」。

市場預期，折疊iPhone問世後，有望再次引領高階智慧手機新風潮，代工廠鴻海（2317）、軸承供應商新日興，以及主力鏡頭協力廠大立光、玉晶光都將沾光。

彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）在他最新一期《Power On》專欄中，談到蘋果即將推出的首款折疊iPhone，預料將命名為iPhone Fold，並於2026年推出。

葛曼預期，iPhone Fold的設計可能類似於三星折疊機Galaxy Z Fold line，有著書本式的開闔設計，打開後有個大型的折疊式內部螢幕，同時也有較為傳統的外部螢幕。

至於規格，葛曼表示，折疊iPhone應該會採用許多用於iPhone 17 Air的技術。他先前預期，iPhone 17 Air可能搭載一個相機控制按鈕、背面有一個4,800萬畫素相機鏡頭，以及對內部電池進行一些調整，以創造輕薄設計。另外，蘋果自研的C1數據機晶片預料也會被納入iPhone 17 Air以及折疊iPhone當中。

iPhone 蘋果

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