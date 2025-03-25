蘋果iPhone 18明年搭載2奈米 傳包下台積電首批產能

蘋果衝刺提升iPhone搭載的A系列處理器效能，傳出明年iPhone 18系列新機搭載的A20處理器，將以台積電（2330）2奈米製程生產，效能將比3奈米的處理器提升15%，藉此衝刺買氣。

因應製程大升級需求，業界傳出，台積電2奈米首批產能已被蘋果包下，將用來生產A20處理器。不過，台積電不評論單一客戶產品訊息，蘋果也沒有揭露採用2奈米時間表。

陸系外資報告則披露，預料2026年問世的iPhone 18系列將搭載A20處理器，並開始導入台積電2奈米製程，與現有A18晶片採3奈米製程生產相較，2奈米A20處理器在維持功耗不變的前提下，效能可提升15%。

業界認為，蘋果今年仍穩居台積電最大客戶，台積電2奈米下半年量產的首批產能已由蘋果包辦。蘋果主管近期分享Apple Silicon自研晶片成功秘密，關鍵在對手無法直接先用第二代3奈米等最新技術，蘋果從中獲益匪淺，最新技術替產品和客戶帶來好處。

業界指出，蘋果在先前iPhone 16晶片全面升級，擴大採用台積電3奈米家族製程後，因應後續AI功能增強已陸續規畫採用更先進製程，加上其餘非蘋客戶正面回饋，如英特爾Nova Lake平台也將採用台積電2奈米操刀，且排隊至2026年，使得台積電2奈米尚未量產，已經獲得超乎預期的市場需求。

此外，蘋果也積極響應川普政府「美國製造」政策，規劃未來四年將在美國投資超越5,000億美元，並且將持續倍增投入旗下蘋果美國先進製造基金，該基金包含承諾投入數十億美元用於取得台積電亞利桑那州新廠晶片。



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