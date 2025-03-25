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品牌廠搶AI超級電腦商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

輝達與聯發科攜手打造個人AI超級電腦，PC品牌廠力挺，包括華碩（2357）、戴爾、惠普等都宣布要在今年夏天推出搭載桌上型DGX Spark的自家版本終端產品，搶吃第一波個人AI超級電腦商機。

至於定位工作站等級的DGX Station相關機種將於今年陸續上市。

業界認為，基於輝達Grace Blackwell平台的個人AI超級電腦，包括桌上型的DGX Spark與工作站DGX Station兩款，由於輝達、聯發科深度定製，各大品牌廠所推出的相應終端產品基本差別不大。

華碩、戴爾、惠普等PC品牌廠都加入推出相關個人AI超級電腦行列，並分別於日前的輝達GTC大會現場展示自家版本的DGX Spark；聯想雖未展示，但也是輝達DGX Spark首波合作廠商之一。

據了解，不同品牌商所推出的AI超級電腦差別在於機身外殼設計、保固、技術支援等有所差異。

以華碩為例，華碩於GTC大會期間發表超小型桌面級AI超級電腦ASUS Ascent GX10，搭載輝達GB10超級晶片，擁有1000 AI TOPS的強大運算能力，專為高強度工作負載設計。

華碩指出，ASUS Ascent GX10配備Blackwell GPU和20核心Arm CPU，以及128GB記憶體，支援高達2,000億參數的AI模型，提供全球開發者、AI研究人員和數據科學家，在辦公桌上就能進行AI模型設計、調校和AI推論的能力。

AI 超級電腦 輝達

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