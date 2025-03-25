鴻海美國製造加碼47億元 法人：滿足客戶需求 爭食 AI 大餅

鴻海（2317）集團擴大美國伺服器製造布局，昨（24）日代子公司Ingrasys Technology USA Inc.公告，斥資1.42億美元（近新台幣47億元），取得德州休士頓土地及廠房，以因應營運需求。

鴻海集團目前已在美國德州、威州等地投資，此次加碼投資美國，法人解讀應與因應川普政府「美國製造」政策有關，並滿足蘋果等客戶伺服器在地製造需求，擴大搶食AI大商機。

川普政府上台後，台灣電子代工廠積極評估加碼赴美投資，電電公會理事長李詩欽2月中旬即透露，國內七大AI伺服器代工廠已陸續赴美國德州考察，5月10日前可望有廠商宣布加碼投資美國的計畫。鴻海集團昨天宣布斥資1.42億美元取得休士頓土地與廠房，是第一家浮出檯面的廠商。

鴻海董事長劉揚偉於本月中旬的法說會也曾預告，鴻海與美國客戶將在美國幾個州有生產合作計畫，而且會愈來愈多。他坦言，美國政府的關稅政策動態很難預測，鴻海只能靜觀其變，把能做的部分做好，但仍樂觀看待今年AI伺服器營收可望突破兆元，占整體伺服器營收比重肯定超過50%。

鴻海集團昨天代子公司Ingrasys Technology USA Inc.公告，取得德州休士頓土地及廠房，其中包括土地86.34英畝，廠房1,011,521平方英尺，總交易金額約1.42億美元。

鴻海集團布局美國多年，1988年就進入美國，也是集團第一個投資的海外國家，在休士頓原本已有伺服器製造據點，此次取得新土地及廠房，業界解讀，應是為滿足蘋果等客戶伺服器新需求，因此在休士頓擴產。

蘋果於今年2月下旬宣布，計劃未來四年在美國投資5,000億美元，包括在德州休士頓設立新的AI伺服器生產設施、在密西根成立供應商學院、並會對美國現行供應商進行額外投資。

外電先前報導，蘋果指出，今年稍晚將與鴻海在休士頓生產伺服器，供Apple Intelligence雲端使用，此一系統名為「私有雲端算力」（Private Cloud Compute），採用台灣生產的M系列晶片。

鴻海集團同步擴大在中國大陸投資，昨日亦公告子公司中國鄭州鴻富錦精密電子，加碼富士康新事業發展集團股權，投資金額人民幣7,767萬元（約新台幣3.53億元）。



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