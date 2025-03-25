大馬AI資料中心華裔富豪投資 引起關切

馬來西亞為亞太地區伺服器生產重鎮，不僅美超微、緯穎（6669）等重量級伺服器業者落腳大馬，形成龐大的生產聚落之外，當地也擁有勢力龐大的華人勢力，包括楊忠禮集團、亞洲糖王郭鶴年集團等重量級富豪，動輒斥資數十億至百億美元興建AI資料中心，引起美方關切。

柔佛州為馬來西亞最大資料中心投資據點，也是亞太地區第九大資料中心市場，吸引包括澳洲資料中心巨擘AirTrunk在內的跨國企業資料中心進駐，微軟去年也在柔佛州購地要蓋資料中心。

業界人士指出，跨國企業爭相在大馬建置資料中心，成為有心人士將輝達AI晶片繞道出貨至中國大陸，提供想像空間，同時，大馬當地華人集團也積極砸巨資建AI資料中心，當地華人海外政商關係良好，更引發美方聯想可能成為中國大陸廠商取得AI晶片的管道。

楊忠禮集團與輝達關係深厚，並積極在大馬衝刺AI量能，旗下楊忠禮電力去年宣布攜手輝達，採用輝達DGX GB200 NVL72整櫃AI伺服器系統，斥資約43億美元，在大馬柔佛州占地1,640英畝的楊忠禮資料中心園區，打造綠色AI資料中心，楊忠禮將建置運算能力超過300 ExaFLOPS（每秒千兆次運算）的AI超級電腦，預計本季完工。

大馬首富、「亞洲糖王」郭鶴年家族今年也加入AI資料中心投資行列，郭鶴年之孫郭孟維計畫在柔佛州投資十億美元，打造AI資料中心，未來五年內將再投資90億美元，在亞洲其他區域興建資料中心。