美管制大陸取得半導體產品…堵大馬「後門」 衝擊台鏈

美國封鎖中國大陸取得關鍵AI晶片等先進半導體產品，擴大防堵後門，繼新加坡等地遭查後，全球伺服器生產重鎮馬來西亞也中槍。大馬政府證實，遭美國要求追蹤輝達AI晶片在馬來西亞出貨狀況。

法人指出，馬來西亞為亞太地區最大伺服器生產基地，台灣伺服器代工大廠緯穎（6669）在大馬柔佛州擁有龐大產能，美國伺服器品牌大廠美超微也在大馬積極建廠，都是當地重量級業者。隨美方要求大馬嚴查輝達AI晶片流向，勢必衝擊當地伺服器產業生態，緯穎警戒之餘，也將牽動華泰、優群、南俊等美超微協力廠營運。

金融時報報導，馬來西亞貿易部長扎夫魯透露，華府要求大馬嚴密追蹤輝達高階晶片流向，懷疑大量晶片違反美國出口規定，最終流入中國大陸。

他並表示，已和數位部長哥賓星（Gobind Singh Deo）組成工作小組，準備加強監管快速成長的資料中心產業。

扎夫魯指出，「美國要求我們監控進入馬來西亞牽涉輝達晶片的供貨」，希望確保伺服器確實進入原定的資料中心，而非中途轉運至他處。

柔佛州目前為馬來西亞最大資料中心投資據點，由於有廉價土地、水資源與電力供應，加上鄰近新加坡，受惠美中貿易摩擦外溢效應，柔佛州已成為亞太地區第九大資料中心市場，目前當地已擁有13個資料中心，更有四個正在興建中。

看準當地市場需求強勁，緯穎、美超微均赴當地設伺服器廠。緯穎柔佛州一期伺服器整機櫃組裝新廠2023年量產，二期主機板產線去年也加入，並將視情況增設三廠。

美超微柔佛州廠比鄰緯穎，新產能去年底開始出貨，每月產能可達5,000台機櫃，較既有產能翻倍。

法人指出，馬國對AI晶片管制升級，將進一步牽動供應鏈營運，其中，華泰負責新一代AI伺服器組裝訂單，優群為美超微連接器供應商，南俊則為伺服器滑軌供應商，緊盯最新管制動態。

此前，美方嚴查輝達高階晶片流向大陸，新加坡遭懷疑是中介站。新加坡檢方日前以涉嫌透過馬來西亞轉售輝達晶片至中國大陸伺服器供應商為由，起訴涉嫌金額高達3.9億美元詐欺案的三名男子。目前輝達新加坡營收占全球營收近四分之一，華府懷疑部分晶片可能經此流入中國大陸。

新加坡檢方表示，這起詐騙案涉及戴爾和美超微伺服器銷售，新加坡已向美國和馬來西亞請求協助，調查這些伺服器的流向。