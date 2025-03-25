國際半導體科技大廠超微（AMD）昨（24）日舉辦台南辦公室揭幕儀式，台南市長黃偉哲表示，這是台灣AI人工智慧產業發展重要里程碑；他並強調，台南已成為半導體S廊帶的核心，AMD在沙崙成立研發據點，則揭示了台南在AI發展的重要進展。

黃偉哲表示，台南是半導體先進製程最密集的地帶，早在現任總統賴清德擔任臺南市長期間，就已積極布局。協調南科管理局、經濟部自來水公司等相關單位，將水電穩定、綠電供應這兩大因素當作基礎建設重點，成功促成台積電根留台灣、進駐南科，奠定「南部科技廊道」的重要基石。

黃偉哲表示，今年1月行政院會通過「大南方新矽谷推動方案」，以台南沙崙為起點，在嘉義、台南、高雄、屏東規劃建置科學園區與科技產業園區，串聯半導體S廊帶。

台南位於高科技S廊帶核心，擁有全台灣最豐沛的綠電、國網中心穩定的南部骨幹網路，以及南台灣最密集的晶片人才培育聚落，將引領台灣成為「人工智慧之島」。