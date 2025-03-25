簡立峰談人工智慧時代 台灣有三機會與三挑戰

工商協進會昨（24）日舉辦公亮講座，邀請Appier沛星互動科技獨立董事簡立峰演講，簡立峰表示，面對人工智慧（AI）時代來臨，台灣產業擁有三大機會與三大挑戰，應用台灣的硬體製造優勢，在美、中兩強AI爭霸過程中爭取最大利基。

簡立峰以「AI時代：台灣產業機會與挑戰」為題發表專題演講表示，面對AI時代來臨，台灣產業有三大機會與三大挑戰。三大機會包括：一是美中分流，台灣擁有硬體製造優勢。

二是AI提供從雲到端、硬體整合軟體的契機，AI Mode具備大者更大、通用化，小者更小、任務化，以及從單一到多模生態等三大特性。

三是讓台灣目前的超高齡社會再次出現黃金十年，目前台灣高齡者尚未退出職場，正是年輕人與高齡者共創契機的最佳時機。

簡立峰提出台灣面對AI時代的三大挑戰，一是如何確保台灣讓製造業移至海外生產時，讓研發繼續留在台灣；二是目前的AI並非優化繁體中文，台灣的軟體產業尚待提升；三是避免AI應用出現帶來的「知用落差」。