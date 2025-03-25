網路基建 牽動AI軍備賽

AI趨勢除帶起全球對於「算力」的軍備競賽，「海纜」等網路基礎建設也是AI軍備競賽的一環，不僅電信業者加碼投資海纜，近年Google、Meta、微軟等大型雲端服務供應商（CSP）更是斥資數百億元，獨立布局全球海纜網路。

地球有70%的面積是海洋，要全球串連五大洲及各個島之間通訊，關鍵就是「海纜」，全球海纜是乘載全球90%以上國際傳輸量，甚至有統計認為海纜乘載高達99%傳輸量。

過往隨著社群網站、網路影音串流、線上遊戲、電競等應用已驅動全球網路傳輸量快速成長，隨著雲端、AI應用蓬勃發展，根據IDC統計，2024年全球「生成」資料量約159.2ZB，預估2028年將成長一倍來到384.6ZB。

如此大的資料帶起傳輸需求不容小覷，驅動海纜投資蓬勃發展。早年海纜投資都是電信業者組成海纜聯盟投資，近年Google、Meta、微軟等業者加入，成海纜聯盟主要投資業者，現在CSP更獨立投資海纜，自己掌握全球最關鍵基礎網路設施，成海纜最大單一投資者。

Meta今年2月宣布，斥資100億美元，建長達50,000公里全球海底電纜，名「Waterworth」，將以「W」為路線，避開政治敏感區，連接美國、印度、南非、巴西等地區，將成為全球最長海底電纜。Google在2024年也陸續公布將投資超過10億美元，建設Proa、Taihei兩條新海纜，強化美國、日本及太平洋島國等海纜連接。