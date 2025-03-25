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英特爾月底辦活動 陳立武處女秀

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

英特爾新任執行長陳立武近日上任，公司將於3月31日與4月1日在美國拉斯維加斯舉辦Intel Vision 2025活動。外界預期，陳立武應會首度公開亮相，擔綱主題演講，對外界描繪公司未來的發展願景。

陳立武是英特爾史上第九位執行長。公司面對困境之際，他於先前表示，「顯然我們面臨著一些挑戰，但我很期待能產生影響，並與員工一起推動英特爾進入下一個時代。」

英特爾提到，這次Intel Vision活動將探討當今企業級AI、雲端和邊緣解決方案如何提高效率、成本優化及安全性，同時展望AI即服務、混合雲和下一代架構塑造企業的策略。

英特爾在去年Intel Vision活動上宣布將推出AI加速器產品Intel Gaudi 3 ，標榜採用5奈米製程生產，能加速深度神經網路運算，有助大型語言模型（LLM）及多模態模型的AI訓練和推理，是專為高效能、高效率的生成式AI運算所打造。

AI Intel 英特爾

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