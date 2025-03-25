台北電腦展5月20日登場 高通CEO會來

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX ）將於5月20日登場，今年以「AI Next」為展出主軸，匯聚全球科技巨頭，外貿協會已邀請輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳再次來台演講，昨（24）日宣布，高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）也將發表主題演講，本周還會宣布邀約的科技大咖名單。

貿協近幾年台北國際電腦展期間皆辦理至少五場主題演講，貿協本周起將陸續公布邀請來台主講的全球科技業巨頭，預計包含AI晶片、AI伺服器、智慧機器人、邊緣運算方案等領域的龍頭企業。去年貿協邀英特爾前執行長季辛格來台，今年國內科技大廠都很期待英特爾新任執行長陳立武也來台。

貿協指出，今年的主題演講結合AI Next主題，邀請AI供應鏈上、中、下游至應用面的科技業龍頭與會，發表包含AI晶片運算技術、邊緣AI與智慧終端設備、AI伺服器技術等最新的產業資訊，展望AI發展方向。

貿協指出，艾蒙將擔任主題演講講者，分享AI如何徹底改變裝置體驗與對於生態系的願景。高通40年來一直是新時代技術的領導者，引領各產業創新發展，隨著智慧型手機、PC、汽車及其他裝置變得愈來愈具互動性和個人化，邊緣AI幾乎影響著所有產業。

貿協說，艾蒙在擬定公司策略方向扮演重要角色，特別是在邊緣AI領域、制定領先且具差異化的產品藍圖，以及加速5G普及應用等方面。

據調研機構IDC預估，未來幾年全球企業在AI領域的投資將達到1.5兆美元，到2030年時，AI相關產值將占全球GDP的3.5%，顯示出AI技術對於經濟的重大影響。

今年台北國際電腦展聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」等三大主題，並增加「AI服務技術區」、「機器人與無人機區」、「智慧商業服務解決方案區」、「系統及解決方案區」及「電競產品應用區」。

貿協表示，今年參展的國內科技大廠包括華碩（2357）、宏碁、微星、技嘉、聯發科、鴻海、和碩、瑞昱、研華、威剛、台達電、英業達等。