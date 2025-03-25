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砸46億 中華電擴大海纜投資…預計2028下半年啟用

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信董事長簡志誠。聯合報系資料照
中華電信董事長簡志誠。聯合報系資料照

中華電信（2412）昨（24）日宣布斥資逾46億元，攜手南韓、日本、美國等地電信同業擴大海纜投資，興建全新海底電纜系統「E2A」，預計2028年下半年啟用，是公司布局AI、強化網路韌性，提升台灣在亞太海纜匯集中心地位的重要投資。

「E2A」海纜由中華電信、南韓SK寬頻、日本軟銀及美國Verizon共同籌建，是一條全長約1萬2,500公里的跨太平洋光纖網路。

目前全球超過九成國際網路傳輸量是靠海纜傳輸，台灣地處海島，連外通訊以海纜為重，中華電信是台灣最大的海纜投資業者，因海纜造價驚人，即使是電信業者，也非單一業者可獨立投資，多屬組成海纜聯盟，共同投資。

過去數十年來，中華電信已在國際間投資超過30條國際海纜，台灣登陸且聯外海纜約為14條。

中華電信董事長簡志誠強調，未來將持續以海纜、光纖及行動通訊、輔以衛星及微波，構成「海、地、星、空」的綿密網路，持續打造互為備援的網路韌性，讓台灣具備亞太資訊彙集中心的優勢地位，吸引更多國際業者進駐台灣，並深化AI賦能及協創服務的能量，滿足客戶多元的需求。

中華電信表示，「E2A」海電系統橫跨太平洋，串聯亞洲與北美主要數位樞紐，登陸點涵蓋台灣頭城、南韓釜山、日本千葉縣丸山及美國加州莫羅灣，為區域與全球通訊提供關鍵基礎設施，預計2028年下半年啟用，將為AI應用、數據中心及雲端服務提供強大的骨幹支援，確保跨太平洋及亞洲區域內的高速連接。

中華電信表示，隨著AI雲端運算、數據處理及新一代行動網路的快速發展，超高容量、低延遲的基礎設施需求強勁。「E2A」的建設，標誌著全球通信技術的重大進展，除提供前所未有的性能、擴展性與可靠性，並融合可持續發展的設計理念，實現更高效與環保的數據傳輸。

多年前中華電信投資的國際海纜東南亞日本二號海纜（SJC2）以及Apricot即將陸續完工登陸，此外，台馬四號海纜將於明年第3季完工，同時新增一條台澎金海纜，現在持續投入國際海纜投資、擴大衛星代理業務，已經與OneWeb、SES合作，並與亞馬遜旗下Kuiper洽談明年登台，強化國際衛星網路。

中華電信強調，橫跨太平洋的「E2A」海纜未來可與即將完工的SJC2及Apricot等亞洲區海纜在台灣進行多元串連，強化台灣在亞太海纜匯集中心的地位，除因應持續成長的業務需求，更提升網路韌性。

中華電信 海纜

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