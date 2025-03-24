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國科會攜仁寶推AI創新獎 百萬獎金共創產學合作新契機

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

因應產業需求，國科會24日表示，將首度攜手仁寶電腦（2324）、台北市電腦公會（TCA）及台灣科技新創基地（TTA）共同舉辦 「2025 AI創新獎」（2025 AI Innovation Award），期望激發改變未來的跨域AI解決方案，並藉此拋磚引玉，吸引更多企業參與，與團隊共同合作讓創新解決方案落地應用。

國科會指出，本獎項由企業需求出發，企業不僅贊助獎金，更提出選題領域與育成計畫，確保獲選團隊能與企業形成實質合作，讓競賽成為企業與創新應用團隊的橋樑，除發掘具潛力創新應用團隊，與企業共同開發新市場，並協助獲得資金，加速技術商業化。未來，國科會將持續邀請願意投入資源的企業加入平台，促成更多產學合作機會。

國科會還提到，為發掘具影響力的AI創新應用，「2025 AI創新獎」鼓勵參賽者以「雙重AI」（Artificial Intelligence & Art Intelligence）為核心，針對AI在「智慧城市」、「智慧醫療」、「教育娛樂」及「新體驗新生活」四大領域，提出能夠改變未來的AI應用創新解方。

獲獎團隊將獲得新台幣100萬元獎金，並展開為期六個月的育成合作，並將受邀於10月16日至18日在台灣創新技術博覽會（Taiwan Innotech Expo）未來科技館進行技術展示與頒獎。

國科會表示，本獎項徵求對AI創新應用充滿熱情的新創公司、學研機構（團隊）、非營利法人或個人。參賽者可依四大主題領域提交創新提案，發揮跨領域整合能力，讓AI不只是技術工具，更能成為改變社會的驅動力。

國科會指出，本屆評審團由來自仁寶電腦、Gartner（顧能）、RedPeak（kyu創意組織聯盟）、實踐大學，以及AI應用系統大廠、新創及創投等跨領域產學研專家組成，將根據「技術創新性」、「社會影響力」、「實際應用能力」與「跨領域整合程度」四大評選標準，精選8至10組最具潛力的創新團隊。即日起開放線上報名，投件截止日期為5月30日17:00。

AI 仁寶

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